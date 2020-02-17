"Не с той ноги встал и радости не было на душе": липчанин, ранивший двоих алтарников в московском храме, признал вину
Кажется , 26-летний житель Липецка Егор Ефимов, до сих пор сам не понимает, что натворил. Напомним, рано утром в воскресенье, 16 февраля, с ножом в руках он зашел в храм Николая Чудотворца и ранил двух алтарников. Чудом обошлось без жертв и серьезных травм. Сам Ефимов вину признал. МВД обнародовало видеокадры его первого допроса. Вот как липчанин отвечает на вопросы следователя.
-За что задержаны?
Допрос липчанина, который устроил резню в московском храме.
- Ну я зашел в церковь и нанес колотые раны.
- Что вас подтолкнуло на совершение этого поступка?
- Не с той ноги встал.
- А если серьезно?
- Проснулся и радости не было на душе.
- Вы готовились к этому?
- Нет.
Само преступление было снято на камеры видеонаблюдения, установленные в храме. Во время обыска в кармане мужчины нашли наркотики. Следователи настаивают на аресте Ефимова. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.
- Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 116 УК РФ "Побои", - прокомментировала официальный представитель ИМВД России Ирина Волк.
Нападение на храм святителя Николая Чудотворца. Видео от МВД.
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ИСТОЧНИК KP.RU