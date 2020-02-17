2020-02-17T16:52:06+03:00
Происшествия

"Не с той ноги встал и радости не было на душе": липчанин, ранивший двоих алтарников в московском храме, признал вину

Следствие настаивает на аресте 26-летнего Егора Ефимова
Анастасия ВАРДАНЯН
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МВД обнародовало видеокадры допроса Ефима Ефимова.МВД обнародовало видеокадры допроса Ефима Ефимова.
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Кажется , 26-летний житель Липецка Егор Ефимов, до сих пор сам не понимает, что натворил. Напомним, рано утром в воскресенье, 16 февраля, с ножом в руках он зашел в храм Николая Чудотворца и ранил двух алтарников. Чудом обошлось без жертв и серьезных травм. Сам Ефимов вину признал. МВД обнародовало видеокадры его первого допроса. Вот как липчанин отвечает на вопросы следователя.

-За что задержаны?

Допрос липчанина, который устроил резню в московском храме.

- Ну я зашел в церковь и нанес колотые раны.

- Что вас подтолкнуло на совершение этого поступка?

- Не с той ноги встал.

- А если серьезно?

- Проснулся и радости не было на душе.

- Вы готовились к этому?

- Нет.

Само преступление было снято на камеры видеонаблюдения, установленные в храме. Во время обыска в кармане мужчины нашли наркотики. Следователи настаивают на аресте Ефимова. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

- Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 116 УК РФ "Побои", - прокомментировала официальный представитель ИМВД России Ирина Волк.

Нападение на храм святителя Николая Чудотворца. Видео от МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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