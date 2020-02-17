Платная парковка в Москве охватила еще 80 улиц

Всего семь лет назад платить за парковку столичным водителям приходилось всего на двух улицах. Это Петровка и Каретный Ряд. Эксперимент быстро признали удачным. И уже через несколько месяцев установили паркоматы и по другим адресам - внутри Бульварного кольца. Водители хмурились, плевались. Грубили инспекторам АМПП (Администратор Московского парковочного пространства, - прим. авт). Но делать нечего, платили. И даже когда тариф скакнул до 380 рублей в час (в особо загруженных точках). А после него и штраф за неоплату парковки (пять тысяч рублей). Все равно все забито. Особенно в центре.

Сейчас зона платной парковки в столице включает уже почти 13 тысяч машиномест. И 17 февраля в этом полку прибыло. Паркоматы появились в Беговом районе, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Митино, Рязанском, Южнопортовом и других.

Чтобы не платить, многие автомобилисты потянулись во дворыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В АМПП подчеркивают, что это не просто пустынные улочки в спальных кварталах. А точки притяжения автолюбителей. Рядом с торговыми центрами, станциями метро, привокзальными площадями и тому подобное. Кроме этого, муниципальные органы власти учли пожелания самих жителей, якобы те сами захотели. И собрали подписи. Мол, лучше оформить резидентное разрешение в своем районе (9 тысяч рублей за три года), чем смотреть, как парковочные карманы занимают чужаки. Им, залетным, и записки с угрозами оставляют, и краску на корпусе царапают, и колеса пробивают. Бесполезно. Один уехал, приезжает другой.

ДВОРЫ ЗАБИТЫ ПОД ЗАВЯЗКУ

Удивительное дело. Средняя Калитниковская улица в Таганском районе. Напротив десятиэтажки парковка мест на тридцать. Обычно на ней некуда даже мотоцикл притулить. А тут всего семь машин стоит. Да и то, три из них льготники - с маркировкой каршеринга. Местный житель Василий Семчев объясняет. Чтобы не платить, многие автомобилисты потянулись во дворы. И теперь там мамочки с колясками не везде пройдут. Иномарки прижимаются друг у другу максимально близко. Некоторые заезжают на тротуар и газон.

По соседству - улица Воловья. Тоже угодившая в счастливый списочек. На одном пятачке рядышком супермаркет «Азбука вкуса», школа №480, колледж сферы услуг №3. И та же самая басня. Из 13 мест, ставших с понедельника платными, заняты лишь четыре. Но стоит зайти в ближайший двор, и там тоже, как на Средней Калитниковской, аншлаг. Район старенький, улочки узкие. Бедолага-таксист, сдавая назад, несколько раз выходит и смотрит, пройдет ли его желтая ласточка (явно казенная, взятая напрокат).Из 11-го дома по Малой Калитниковской выходит местный житель Леонид Тимошин. И следует к машине.

- В кой-то веки, - говорит, - кинул ее на улице, а не во дворе. Не знал, что у нас парковка станет платной. На объявления внимания не обращал. Время полдень. Наверное, уже паркоматы проехали... С утра.

Дворы забиты под завязкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, возле дома Леонида сравнительно свободно. Пару лет назад жители скинулись и установили шлагбаум. И чужие к ним теперь почти не заезжают. Правда, мест маловато. На одну девятиэтажку всего двадцать четыре кармана.

И на Средней Калитниковской, и на улице Воловья стоимость парковки теперь составляет 40 рублей в час.

МЕРА НЕПРИЯТНАЯ, НО ВЫНУЖДЕННАЯ

- Я тоже не хочу, чтобы платная парковка расширялась и чтобы она вообще была платной, - сообщил «КП» автоэксперт Игорь Моржаретто. - Но у нас, поверьте, нет другого выхода. И в мире этот опыт уже давно практикуется. Если не регулировать транспортный трафик (в центре города особенно), Москва просто встанет. Ну и в точках притяжения, о которых говорится в официальном сообщении АМПП, та же картина. Если водитель будет знать, что на той или иной улице бесплатно не припаркуешься, он, возможно, поедет на общественном транспорте. А это есть организация дорожного движения. И она срабатывает. Появляются свободные места. Хотя и не везде, конечно. Добавлю, что нам сильно не хватает умной системы перехватывающих парковок. Чтобы было где бросить машину на подъезде к Москве. В качестве примера приведу площадку в районе станций метро «Румянцево» - «Саларьево». С нее надо брать пример.

И на Средней Калитниковской, и на улице Воловья стоимость парковки теперь составляет 40 рублей в часФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

- Все изменения происходят после запросов депутатов и местных жителей - и согласованы с муниципальными органами власти, - сообщили «КП» в Администраторе Московского парковочного пространства. - Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность. Это реальный инструмент, повышающий пропускную способность городских улиц. И облегчающий жизнь жителям. Ведь у них часто, особенно в ЦАО, нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц. В этих случаях мы либо организовываем места, доступные только для резидентов, либо вводим плату за парковку.

КСТАТИ

На некоторых улицах (в основном в ЦАО) в ближайшее время изменят парковочные тарифы. Причем как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова парковка стоила 60 рублей в час, теперь будет стоить - 40 рублей в час. Подробности на сайте АМПП. Порядок оплаты не меняется - в течение пяти минут любым удобным способом: через приложение «Парковки Москвы», смс, через личный кабинет на сайте АМПП, паркомат или сервисы партнеров.