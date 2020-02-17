2020-02-17T17:26:04+03:00
Происшествия

В Подмосковье экс-глава ФСКН по борьбе с наркотиками организовал лабораторию и сам варил амфетамины

Вадим Бурков был арестован в зале суда
Анастасия ВАРДАНЯН
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Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного веществаУстановлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества
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О наркотиках Вадим Бурковов, несколько лет руководивший начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков (УФСКН) по Наро-Фоминскому району Подмосковья, конечно, знает все. Вот только вместо того чтобы ловить распространителей отравы, он решил организовать собственную нарколабораторию. За дело взялся сразу после перехода на службу из УФСКН в полицию. Официально числился опером Уголовного розыска. Днем ловил преступников, а после работы сам варил амфетамины.

Задержали его коллеги из отдела собственной безопасности.

- Установлено, что полицейский вместе со своим знакомым организовали незаконное производство и сбыт психотропного вещества, предположительно амфетамина, - рассказала "Комсомольской правде" Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Отраву сбывали не только в Московской, но и в соседней Калужской области.

- Данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, – отметила Татьяна Петрова.

Ну и конечно, полицейскому не избежать уголовной ответственности. За по статье 228 УК РФ "Незаконное производство наркотик" против него возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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