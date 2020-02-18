Цирк, концерт и спорт: зал "Дружба" в Лужниках откроют в конце 2020 года

Здание спортивного зала "Дружба" в Лужниках еще в 90-е годы пришло в упадок, но учитывая его историю и оригинальную конструкцию в виде ракушки (или морской звезды), решили восстановить. Ход реконструкции объекта 18 февраля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Зал "Дружба" собирается, по сути, заново. Конструкции утратили стойкость и были аварийные, - сказал Сергей Собянин.

Универсальный спортзал "Дружба" построили к летним Олимпийским играм 1980 года. Многофункциональную арену разместили на набережной Москвы-реки. Во время Игр здесь проходили соревнования по волейболу среди женских команд. Позже проводились соревнования по теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, спортивным танцам и мини-футболу. Однако с годами арена перестала отвечать международным требованиям и была закрыта. Лишь в 2018 году ее отправили на ремонт. Внешний облик здания решили сохранить, а "начинку" полностью изменят.

- Зал универсальный, высота больше 20 метров. Конструкция держится на двух армокаркасах. После демонтажа мы выяснили, что они имеют аварийный характер, поэтому полностью перебрали детали, добавили огнезащиту снизу и сверху. Зимой проверили крышу - не течет, - сказал Андрей Подпорин, заместитель генерального директора по строительству ООО "Отечественные системы и технологии".

Здание уже готово к установке спортивного, циркового и комментаторского оборудования. Также будут установлены самые современные трибуны. Арена будет иметь VIP-зоны.

Здесь же разместят тренажерный и спортивные залы, конференц-зал, пресс-центр, кафе, буфеты, административные и медико-восстановительные помещения.

После реконструкции в "Дружбе", как и раньше, будут проходить спортивные соревнования, выставки и массовые мероприятия, концерты. За счет того, что в здании несколько залов (большой 2000 кв.м. и три поменьше) можно будет одновременно проводить соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, спортивным танцам, художественной гимнастике и борьбе. Вместимость зала составит до 3100 человек.

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Два центра: бокса и самбо

На территории Олимпийского комплекса "Лужники" продолжается реконструкция и строительство современных спортивных объектов, в их числе ледовый дворец "Кристалл", теннисный клуб, дворец единоборств.

- Начинаем в этом году строительство двух международных центров - бокса и самбо, - сказал Сергей Собянин.

Международный центр самбо и Центр бокса построят до 2023 года. Они будут предназначены для круглогодичной тренировочной и соревновательной деятельности. Симметричные спортивные сооружения будут расположены под одной крышей и объединены общим фасадом. Уникальной особенностью здания станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление.