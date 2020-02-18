2020-02-18T15:21:08+03:00
Общество

В центре Москвы появится Кузбасская площадь

В столице утвердили названия новых улиц и скверов
Светлана ВОЛКОВА
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В столице утвердили названия новых улиц и скверовВ столице утвердили названия новых улиц и скверовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 18 февраля, на заседании президиума правительства Москвы присвоили названия новым улицам в некоторых районах столицы. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин. Список выглядит так:

- в Центральном округе, в районе Замоскворечье - безымянная площадь между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей, получила название Кузбасская площадь. Рядом находится представительство Кемеровской области при правительстве РФ. Кроме того, в 2021 году по указу президента России будет отмечаться 300-летие образования Кузбасса;

- в Юго-Западном округе, в районе Ясенево - проектируемый проезд № 5063, являющийся продолжением проезда Карамзина, стал улицей Павла Фитина. Ее назвали в память о генерал-лейтенанте Павле Михайловиче Фитине, руководителе внешней разведки СССР в годы Второй мировой войны (с мая 1939 г. по июнь 1946 г.). Генерал был одним из первых, кто сообщил Сталину дату нападения Германии на СССР. Во время войны Павел Фитин быстро восстановил большинство резидентур за рубежом, курировал школы особого назначения, где проходили подготовку командиры партизанских отрядов. Помимо этого, генерал создал информационно-аналитическое управление, где анализировались данные, поступающие от агентов за рубежом;

- в Западном округе, в районе Фили-Давыдково - безымянному скверу вдоль Кременчугской улицы присвоено название сквер Дмитрия Михайлика. Место назвали в память о генерал-лейтенанте Дмитрии Ивановиче Михайлике, участнике Великой Отечественной войны, заместителе начальника Гражданской обороны СССР с 1972 по 1986 годы;

- в Зеленограде, в районе Матушкино - 1-й Западный проезд между улицей Конструктора Гуськова и проспектом Генерала Алексеева переименован в улицу Академика Валиева. Проезд назвали в память о физике, академике РАН, лауреате Ленинской премии Камиле Ахметовиче Валиеве. С 1965 по 1978 года он возглавлял НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) и завод «Микрон».

ИСТОЧНИК KP.RU

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