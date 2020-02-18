Мужчину, напавшего с ножом на алтарников в московском храме, арестовали на два месяца

Таганский суд Москвы во вторник, 18 февраля, рассмотрел ходатайство следователей об аресте Ефима Ефимова Напомним, 26-летний житель Липецка в минувшее воскресенье, 16 февраля, напал с ножом на алтарников в храме Николая Чудотворца. Адвокат липчанина настаивал на домашнем аресте, но его доводы суд не учел.

- Ближайшие два месяца подозреваемый проведет под арестом, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Таганского районного суда. Ефим с журналистами в суде общаться отказался. Судя по поведению, он так и не понял, что натворил.

Напомним, ранее на допросе Ефимов завил следователям, что преступление заранее не планировал.

- Не с той ноги встал. Проснулся и радости не было на душе , - так Ефимов объяснил свой поступок.

Ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 116 УК РФ "Побои" .

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- Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказали "КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить. (подробности)