2020-02-18T15:18:50+03:00
Происшествия

Мужчину, напавшего с ножом на алтарников в московском храме, арестовали на два месяца

В суде 26-летний Ефим Ефимов с журналистами общаться не стал
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ефим Ефимов, обвиняемый в нападении на людей в храме Святителя Николая, во время избрания ему меры пресечения. Фото Сандурская Софья / АГН МоскваЕфим Ефимов, обвиняемый в нападении на людей в храме Святителя Николая, во время избрания ему меры пресечения. Фото Сандурская Софья / АГН Москва
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Таганский суд Москвы во вторник, 18 февраля, рассмотрел ходатайство следователей об аресте Ефима Ефимова Напомним, 26-летний житель Липецка в минувшее воскресенье, 16 февраля, напал с ножом на алтарников в храме Николая Чудотворца. Адвокат липчанина настаивал на домашнем аресте, но его доводы суд не учел.

- Ближайшие два месяца подозреваемый проведет под арестом, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Таганского районного суда. Ефим с журналистами в суде общаться отказался. Судя по поведению, он так и не понял, что натворил.

Напомним, ранее на допросе Ефимов завил следователям, что преступление заранее не планировал.

- Не с той ноги встал. Проснулся и радости не было на душе , - так Ефимов объяснил свой поступок.

Ему грозит до семи лет лишения свободы. Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ "Хулиганство" и 116 УК РФ "Побои" .

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Утром в воскресенье, 16 февраля, в храме Николая Чудотворца на улице Бакунинской мужчина с ножом напал на священников. Все произошло сразу после воскресной службы.

- Он кричал: "поубиваю, бесы" и забежал в алтарь. В руках был нож, на голове капюшон, - рассказали "КП" в администрации храма. - Он ранил двоих священников, но они смогли его скрутить. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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