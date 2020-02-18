2020-02-18T16:04:04+03:00
Экономика

РАЭК попросила прокуратуру проверить действия ИП Г. В. Яскевича

Как сообщается на сайте lenta.ru, Директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко обратился к прокурору города Москвы Денису Попову с просьбой принять меры прокурорского реагирования
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В апреле 2019 года в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве было направлено заявление о проведении проверки на наличие в действиях ИП. Г. В. Яскевича признаков состава преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Данное заявление было передано в Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД ЮЗАО (ОЭБиПК УВД по ЮЗАО). Согласно УПК РФ, реакция на любое обращение о совершенном или готовящемся преступлении должна последовать в течение 3 суток. Однако, с момента обращения прошло уже больше 10 месяцев. За это время должностным лицом не было предпринято никаких действий для проведения проверки.

Такое бездействие, по сути, лишает Общество возможности защиты от противоправных действий других участников рынка, и закрывает глаза на их преступные действия, оставляя их безнаказанными.

В связи с этим, РАЭК просит московскую прокуратуру провести проверку действий как Г. В. Яскевича, так и должностных лиц ОЭБиПК УВД по ЮЗАО и, при необходимости, привлечь виновных к ответственности.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев дело №А40-93872/19-34-763, установил, что ИП Г.В. Яскевич не исполнил договорные обязательства. Суд счел доказанным факт неосновательного обогащения ИП Г.В.Яскевича. Основанием для принятия такого решения послужило, в том числе, независимое заключение эксперта РАЭК.

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