2020-02-18T16:39:47+03:00
Общество

Погода в Москве 18 – 24 февраля: Рекордно тепло и цветет верба! Зима, говорите?

18 февраля в столице побит температурный рекорд за все 140 лет метеонаблюдений. В ближайшие дни ждем новых, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 18 – 24 февраля
Юлия СМИРНОВА
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Растения уже отреагировали на тепло: в Москве зацвела вербаРастения уже отреагировали на тепло: в Москве зацвела вербаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В Москве уже практически весна. И по настроению – никто уже не надеется на снегопады, все ждут, когда окончательно растают жалкие обмылки сугробов, так и не выросших за всю зиму. И по погоде. Во вторник в столице побит температурный рекорд за все 140 лет метеонаблюдений. Причем, что называется, в одни ворота. Прежний максимум для 18 февраля, +4,7 градуса, держался с 2002 года. А нынче уже сразу после полуночи термометры показывали +5, днем же добрались до +5,8 градуса.

Накануне, в понедельник, 17 февраля, аномальной теплыни не хватило лишь одной десятой градуса до рекорда. Он так и остался за 1957 годом, +5,8 градуса.

Зато в ближайшие дни ждем новой серии температурных достижений. В том числе и в праздничные выходные по случаю Дня защитника Отечества. Вероятнее всего рекорды в среду, пятницу и понедельник, судя по прогнозу Гидрометцентра России на 18 – 24 февраля:

Дата Рекорд и год, когда он установлен Прогноз на 2020 год

19.02 +3,7 (1925) +5

20.02 +6 (1976) +5

21.02 +5,1 (1976) +5

22.02 +6,6 (1990) +5

23.02 +7,1 (1998) +6

24.02 +5,6 (2015) +7

- Зима 2019-2020 в Москве уже совершенно точно будет самой теплой в истории метеонаблюдений, какой бы ни оказалась погода в конце февраля, - констатирует главный синоптик Московского метеобюро Татьян Позднякова. - Cредняя температура с начала декабря на 7,7 градуса превышает климатические нормы.

Впрочем, морозов синоптики в любом случае не ждут, так что оставшиеся до конца календарной зимы дни лишь усугубят рекордную статистику.

Мало того – в столицу уже официально пришла весна! Не календарная пока, а метеорологическая. Так синоптики называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной. Обычно в наших широтах это происходит в двадцатых числах марта, в этом году – на месяц раньше. И растения уже отреагировали: на юге мегаполиса и в Химках зацвела верба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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