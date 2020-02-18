2020-02-18T17:34:02+03:00
Общество

Елисеевский магазин в Москве украсят вечерней подсветкой

В столице обновят освещение некоторых исторических зданий
Светлана ВОЛКОВА
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В ближайшее время новые светильники поставят на фасадах исторического гастронома «Елисеевский» на Тверской улице в центре МосквыВ ближайшее время новые светильники поставят на фасадах исторического гастронома «Елисеевский» на Тверской улице в центре Москвы
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Многим москвичам и туристам нравятся огни вечерней столицы. Особенно красивыми становятся улицы и площади во время новогодних праздников. Чтобы город сверкал и в будни, коммунальные службы украшают здания архитектурно-художественной подсветкой. В ближайшее время новые светильники поставят на фасадах исторического гастронома «Елисеевский» на Тверской улице в центре Москвы

«Правильно подобранное освещение зданий придает городу дополнительное очарование, подчеркивает индивидуальный облик и характер архитектуры, - отметили в Комплексе городского хозяйства Москвы. - Это улучшает имидж города, привлекает внимание горожан и туристов».

Исторические дома на Космодамианской набережной (на фото слева) подсветили уже две тысячи новых прожекторов Фото: предоставлено пресс-службой

Исторические дома на Космодамианской набережной (на фото слева) подсветили уже две тысячи новых прожекторовФото: предоставлено пресс-службой

К примеру, на этой неделе по вечерам засияли сразу пять исторических жилых домов в стиле сталинский ампир вдоль Космодамианской набережной, а также по соседству здание Кригскомиссариата (усадьба-дворец Бирона). Для этого по периметру построек установили более 2 тысяч светодиодных прожекторов.

Кроме того, в 2020 году специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы также украсят новой вечерней подсветкой здания Третьяковской галереи, МГУ на Моховой улице, Савеловского вокзала, храма Вознесения в Коломенском парке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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