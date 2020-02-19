Всем прописана гармония с собой

Несмотря на то, что живем на сумасшедших скоростях, а, может, как раз в связи с этим, все чаще мы обращаемся к теме здоровья.

Это не просто повальная мода, это уже осознанная необходимость. Невозможно везде успевать, то есть в буквальном смысле быть успешным, если не находишься в ладу со своим телом и собственным внутренним "я". Любые наши достижения - в деловой, творческой или личной сферах - это всегда результат правильной энергии, которую вырабатывает наш гениально придуманный организм, если он здоров и сгармонизирован. И здесь разговор не только про идеально функционирующие сердце и почки, например. И не про накачанные ягодицы. Речь идет о глубоком удовлетворении всех потребностей человека на телесном, эмоциональном и даже духовном уровне; об умении управлять телом и поддерживать дух; о чередовании здорового напряжения со здоровым релаксом.

Многопрофильная корпорация «Группа «Гута» представила «ГУТА КЛИНИК» в обновленном формате и семейный велнес-клуб «SAVOY ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ». Философия этого оздоровительного комплекса заключается в понимании важности поиска гармонии с собой, в достижении хорошего самочувствия и настроения для полноценной жизнедеятельности. Врачи 50-ти различных направлений и штат высокопрофессиональных фитнес-инструкторов готовы в этом помогать. В местных коридорах (кстати, суперсовременного дизайна) шутят про "гармонию с «SAVOY»...

Велнес-клуб «SAVOY» и «ГУТА КЛИНИК» расположились в красивом здании в самом центре столицы на территории ЖК «Итальянский квартал». Площадь одной только клиники - 11 000 кв м. Велнес-клуб занимает еще 3300 кв м.

На пяти этажах медицинского учреждения работают взрослая и детская поликлиники, стоматология, операционное отделение и круглосуточный стационар, рассчитывающие принимать более 700 пациентов в день. Помещений, ресурсов персонала и оборудования хватит на всех.

Операционная максимально технологична. Тут цифровым способом регулируется-стерилизуется даже внутренний климат помещения, специальным образом к полу прибиваются мельчайшие частички пыли и прочих загрязнений воздуха, затем выдуваются в отдельное отверстие.

«ГУТА КЛИНИК» оснащена новейшим высокотехнологичным медицинским инструментарием для проведения своевременной диагностики (возможно сделать более 400 диагностических исследований): аппараты УЗИ экспертного класса, рентгенограф с минимальным облучением, маммограф, КТ. Особой гордостью клиники является МРТ Ingenia 3.0T Omega HP - аппарат обладает напряженностью магнитного поля 3 Тесла, что позволяет диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, что не под силу стандартным томографам 1,5 Тесла. Оборудование такого экспертного класса - штучное, от ведущих мировых производителей, им могут похвастать всего несколько российских медучреждений.

В «ГУТА КЛИНИК» (которая на рынке уже 21 год) традиционно сильны и узкие медицинские специализации – отоневрология, сурдология, здесь с успехом лечат головокружения и расстройства равновесия.

Презентуя гостям и журналистам возможности клиники, исполнительный директор «ГУТА КЛИНИК», Сергей Волга отметил, что «в Москву пришло новое качество профилактики здоровья и лечения...».

Кстати, в честь открытия «ГУТА КЛИНИК» каждый желающий может воспользоваться скидкой в размере 25% на процедуры лучевой диагностики - МРТ, КТ, рентген и денситометрию.

Бегом за эффектом "вау"

- Мы обещаем удивлять на каждом шагу! - энергично заявил на торжественной церемонии открытия руководитель сети велнес-клубов «SAVOY» Иван Баранов. - И исповедуя принцип "Не навреди!", используем в нашем клубе инновационное диагностическое оборудование для исследования мышечной системы, опорно-двигательного аппарата и состава тела (эти параметры, а также противопоказания и ограничения у всех индивидуальны). А потом на основе результатов обследования составляем персональную оздоровительную программу для каждого клиента. Если требуется лечение, то мы направляем человека к нужным специалистам. Клиника, как говорится, по соседству. Но это необязательно. Все по желанию клиентов. Хотят только спортом заниматься - пожалуйста. Пришли только полечиться - милости просим. Мы как центр здоровья и спорта просто можем предложить возможность совместить и то и другое.

Аппарат для МРТ. Подобной точности диагностическую медицинскую технику - еще поискать. Заболевание можно отследить на самой ранней стадии.

Как выяснилось в ходе экскурсии по центру, велнес-диагностика проводится на оборудовании ведущих европейских производителей. В ходе обследования система видеокамер фиксирует каждый ваш шаг в 4D-формате (3D+время). Производится компьютерный анализ движения каждого позвонка, таза, осей ног и стоп, оценивается обмен веществ и мышечная сила по 28 параметрам (Вау!). И сразу видно, где и что в организме сбоит и перенапрягается...На эти зоны и направляется внимание в первую очередь.

Что еще представляет собой клуб «SAVOY Итальянский квартал»? Это просторный тренажерный зал на 500 метров (в котором легко дышится благодаря высоким потолкам и специальной вентиляционной системе), 5 залов групповых занятий, сайкл-студия с иммерсивными проекциями и симуляцией гонки в режиме реального времени (вау!), термальный комплекс (хамам, русская баня, сауна), 25-метровый бассейн с 4-мя дорожками и мультимедийными арт-проекциями (хочешь - будешь на дне морском, или поплывешь в космосе, или окажешься посреди Большого Каньона - вааууу!)...Кроме того, здесь работают многофункциональный детский клуб SAVOY Junior с профессиональными педагогами, семейное кафе и бесплатная парковка.

Слово "велнес" (англ. Wellness) переводится как «здоровье, благополучие, счастье» - минимум три в одном. В целом, это стиль жизни, в основе которого позитив и забота о себе почти в библейском понимании. "Полюби ближнего, как самого себя" - помните? А значит, начинать надо с себя. Всегда и во всем начинать нужно с себя. И потом приводим за здоровьем и спортом семью, друзей и знакомых. В бережном отношении к своему здоровью и к его сохранению - ключ к долгой, счастливой и эффективной жизни.

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