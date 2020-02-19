Из интернета в реальность с любовью

При этом, в соответствии с веяниями времени, сервис этот цифровой – для оформления заказа вам просто надо зайти на сайт https://market.pochta.ru/, выбрать открытку, написать искренне поздравление и – дальше все сделает федеральный почтовый оператор. При этом, заказ вы оформляете онлайн, но милый вашему сердцу адресат получит настоящую бумажную открытку.

На сайте услуги оговорены сроки доставки по разным регионам страны, чтобы пользователь сам мог определиться с моментом отправления. В частности, для доставки в Москву и ЦФО открытку следует заказать до 1 марта.

Режим превью на сайте сервиса позволяет просмотреть и отредактировать получившееся поздравление. После этого заказ нужно оплатить и отправить открытку адресату. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей. За самой доставкой открытки можно следить в круглосуточном режиме на сайте или в мобильном приложении «Почты России».

«Почта России» умело пользуется преимуществом широкой сети своих отделений связи в оффлайне и предоставляет свои услуги на современном, уже цифровом уровне. Клиенту теперь достаточно только установить мобильное приложение «Почты России» или зайти на сайт со своего смартфона. Заполнить форму, оплатить, а всё остальное уже «Почта России» выполнит сама, доставив адресату поздравительное послание.

Сайт «Почты России» предоставляет целый ряд удобных сервисов, в том числе услугу предзаполненной посылки. После регистрации на сайте клиент заполняет адресные данные, получает готовый бланк с трек-номером, который достаточно показать оператору с экрана мобильного телефона. Оператор сам его отсканирует и распечатает, после чего останется только взвесить посылку и принять оплату (которая также может быть осуществлена онлайн).

Услуга простой электронной подписи также значительно ускорила процесс выдачи посылок и писем. Посетителям почтовых отделений больше не нужно заполнять бумажные формы, не требуется и наличие паспорта при пользовании этим сервисом. После оформления доступа к нему клиенты получают посылки, просто показав смс в телефоне или пуш-уведомление в мобильном приложении «Почты России».

«Почта России» активно работает над тем, чтобы клиент мог с помощью мобильного приложения выбрать способ получения заказа: в отделении почтовой связи, в пункте выдачи заказов или в почтомате. Внедряются информационные технологии, развивается курьерская служба, создаются сети почтоматов, и налаживаются контакты с партнерскими пунктами выдачи заказов.

«Почта России» уверенно объединяет «физический» и «цифровой» миры, предоставляя каждому клиенту возможность выбрать удобный для него способ предоставления услуг – через мобильное приложение, интернет-сайт или традиционные почтовые отделения.