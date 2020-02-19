Москвичка на "Лексусе" накопила штрафов за парковку на 350 тысяч рублей

Антирекорд по количеству штрафов за нарушение правил парковки поставила жительница Москвы. Московскому паркингу она задолжала ни много ни мало - 350 000 рублей. Эта сумма набежала всего за полгода. Все это время автоледи ставила свой люксовый внедорожник "Лексус" в центре Москвы на платных парковках и не платила за это. Штраф за такое нарушение 5000 рублей.

Инспекторы АМПП, а потом и подключившиеся к делу судебные приставы уговаривали даму погасить хотя бы часть долга. Но автоледи все доводы игнорировала. В итоге дамочка осталась без своего внедорожника. Рано утром в среду, 19 февраля, иномарку арестовали за долги.

- Арестованный автомобиль был отправлен на специализированную стоянку, где он будет находиться до полной уплаты всех задолженностей. Если этого не произойдет, то судебные приставы могут отправить авто на реализацию, чтобы погасить долг , - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе АМПП.

"Lexus NX 200" стоит от двух с половиной миллионов рублей, так что на погашения долга точно хватит. Но инспекторы все так-таки надеются, что до выставления иномарки на торги дело не дойдет и хозяйка добровольно погасит долг. На штрафстоянке ей, конечно, напомнят про правила оплаты парковки.

ВАЖНО!

Проверить наличие штрафов можно в приложении «Парковки Москвы», на портале Автокод или сайте мэра Москвы. Но официальным способом оповещения о наличии штрафов является почтовое отправление по тому адресу, который указан при регистрации автомобиля в ГИБДД» . С рок для оплаты постановлений составляет 60 дней, после этого они передаются судебным приставам. К тому же, если автомобилист вовремя не оплатит штраф, то на него может быть наложен ещё один, по статье 20.25 КоАП РФ. Он будет равняться двукратной сумме от первоначального размера штрафа.

Кроме того, автомобилистам, своевременно не оплатившим штрафы, может быть отказано в выдаче парковочного разрешения. Более того, действие уже выданного разрешения может быть приостановлено до тех пор, пока все штрафы не будут полностью оплачены. Должнику также может быть отказано в праве выезда за границу.

По всем вопросам, связанным с парковочным пространством, можно обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.