Как пустырь рядом с Мичуринским проспектом, 30б превращают в комфортный сквер

Но скоро все изменится — на Мичуринском проспекте в районе строения 30б появятся развитая социальная инфраструктура и сквер с детскими площадками и прогулочными зонами.

В старину на месте района Раменки располагалось несколько сел. После революции земля принадлежала колхозам, а жители города выращивали на огородах овощи. Территория вошла в состав Москвы относительно недавно — в 1960-х годах. После этого район стал бурно развиваться и в том числе благодаря строительству Московского государственного университета стал одним из интеллектуальных центров столицы. В Раменках помимо МГУ находится Всероссийская академия внешней торговли, Мосфильм, посольства разных государств.

К сожалению, наследие прошлого представлено не только в виде красивых зданий и широких проспектов. Кое-где в районе остаются и заброшенные места. Если отойти чуть в сторону от Мичуринского проспекта, то возле дома 26 можно увидеть большой земельный участок площадью 1,18 гектаров. Раньше здесь располагалась авторемонтная база, затем ее перенесли, и земля фактически оказалась брошенной. Летом территория зарастала сорняками, а вечером там собирались любители выпить. Жители окрестных домов не раз жаловались на громкий шум и оставленный мусор, старались обходить этот участок в темное время суток. Стихийная парковка тоже в свою очередь создавала сложности для передвижения маломобильных групп населения, в особенности для мам с детскими колясками.

В начале 2000-х было принято решение о строительстве современного жилого комплекса с развитой социальной инфраструктурой, доступной для всех жителей района. Разработчиком нового комплекса стало ведущее архитектурное бюро SPEECH, которое создало проект с учетом пожеланий не только будущих жителей дома на Мичуринском 30б, но и близлежащих домов.

Уже в скором времени здесь появится здание с архитектурным решением, органично вписанным в градостроительную концепцию района. Планы самые амбициозные, ведь современное жилое пространство отличает бережное отношение к среде, создание мультифункциональной территории, учитывающей интересы общества, соответствующей идее нового урбанизма города. Именно поэтому вместо заброшенного пустыря по адресу Мичуринский проспект, 30б будет создана открытая зона отдыха, доступная для всех жителей Раменок. Тут появится сквер площадью 3600 кв. метров (это примерно как половина футбольного поля), где горожане смогут интересно провести время с детьми, родными и друзьями. На первых этажах здания планируется разместить объекты шаговой доступности: магазины, салоны, аптеки, сервисные службы, центры социально значимых услуг для населения.

В зеленой зоне будет два маршрута: для взрослых, с территорией для отдыха, прогулочными дорожками, местами для настольных игр и пикников; и детский — со множеством игровых мест, где поставят батуты, качели, горки, сетки для лазания и другие элементы. При проектировании двора дома учитывали прежде всего потребности родителей с детьми. Вокруг этого места не так много дворов, где мамы могут проводить время с детьми разного возраста. Именно поэтому на территории будет несколько современных игровых площадок. Они будут распределены по разным локациям, что позволит детям самостоятельно выбирать и придумывать сценарии игр. Для маленьких сделают песочницу, а для ребят постарше — «зеленый лабиринт» и интересную полосу препятствий. О взрослых тоже не забыли. Мамы и папы смогут отдохнуть на лужайке в гамаках, устроить пикник в специально оборудованном месте или просто полежать в тени деревьев с книгой.

Не забыли и про доступную среду. Комплекс будет оснащен элементами доступной среды для людей с ограниченными возможностями, безопасного и удобного передвижения людей с колясками.

Через пару-тройку лет у жителей Раменок на месте заброшенного пустыря появится комфортное пространство для отдыха и несколько важных для повседневной жизни объектов. Возможно, строительство подобных ЖК станет новым трендом, что позволит развивать социальную инфраструктуру отдельных районов.