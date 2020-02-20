2020-02-20T15:48:17+03:00
Умные вещи

ВКонтакте пройдёт конкурс на лучший трейлер несуществующего фильма

Участникам нужно снять ролик длиной до двух минут и коротко описать сюжет выдуманной кинокартины
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ВКонтакте и сеть кинотеатров «КАРО» проводят конкурс для видеомейкеров, операторов и монтажёров. Задача — создать захватывающий трейлер для несуществующего фильма. Работу победителя будут неделю показывать в кинотеатрах сети «КАРО» с указанием авторства. В числе призов также есть бесплатное продвижение в VK и годовые вип-карты в кинотеатры «КАРО», которые позволят владельцу ходить в кино каждый день.

Участникам нужно снять ролик длиной до двух минут и коротко описать сюжет выдуманной кинокартины. Опубликовать работу можно в своём сообществе или на личной странице с хештегом #VKTalents_Karo до 15 марта включительно. Итоги будут опубликованы 20 марта в сообществе ВКонтакте с авторами.

В конкурсе будет один победитель и два призёра, которых выберет жюри: режиссёры Андрей Кончаловский и Ладо Кватания, президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, а также киноблогер Cut The Crap. Лучшую работу с указанием автора увидят все зрители киносети — в течение недели ролик будет идти перед каждым сеансом. Трое финалистов получат вип-карты в «КАРО» на год ежедневного посещения кино, промокупон на продвижение VK номиналом 20 000 рублей и сувениры от ВКонтакте. Авторы трёх лучших работ будут приглашены на церемонию награждения с показом лучших видеороликов, которая пройдёт 30 марта в киноцентре «Октябрь».

В рамках программы VK Talents ВКонтакте регулярно помогает художникам, блогерам, музыкантам и другим талантливым людям развивать и продвигать своё творчество. Например, авторы создавали афиши к фильму «Шазам!», участвовали в специальных проектах от Тимура Бекмамбетова и Московской школы кино — и это только часть из недавних конкурсов, связанных с киноиндустрией. В 2019 году ВКонтакте начала ежемесячно вручать гранты VK Talents создателям самого интересного контента.

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. На сегодняшний день «КАРО» является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, которая управляет 30 современными мегаплексами и тремя летними кинотеатрами. Мегаплексы «КАРО», расположенные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Тюмени, Калининграде и Сургуте, ежегодно посещают почти 12 миллионов человек. По итогам 2017 года международная конвенция CineEurope признала «КАРО» лучшей среди 18 киносетей из 37 стран. C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров «КАРО» является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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