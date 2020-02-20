Бобры атаковали самый большой природный заказник Москвы

- Ну вот, еще одна ива уничтожена.

Жительница района Фили-Давыдково Ольга Бабенкова показывает мне на свежий острый пенек и ствол, завалившийся прямо в речку Сетунь. За пару дней он со стороны течения оброс мелкими ветками, конфетными фантиками, бутылками - и стал напоминать плотину. Хотя вода, встречая препятствие, всё же обходит его через свободный коридорчик - сбоку.

- В этом году бобры совсем с катушек слетели, - рассказывает женщина. - Мы тут гуляем много лет. И, они, конечно, всегда шалили. Есть-то что-то надо. Но чтобы в таком количестве... Вы посмотрите.

Мы проходим по природному заказнику вдоль речушки и практически через каждый метр находим гору щепок. На израненных деревьях виднеются характерные следы от зубов. Как будто поработали мелкими стамесками. Некоторые пни напоминают скульптуры современного искусства. Прикольно, красиво, но ничего непонятно.

Природный заказник «Долина реки Сетунь», действительно, самый большой в Москве (693,2 га). Он вытянут вдоль естественного берега и с двух сторон зажат жилой застройкой. Внутри - настоящее природное достояние. 384 вида растений, 69 - птиц, 18 - млекопитающих и 5 - земноводных. Здесь живет ласка, белка, черный хорь, горностай, водяная землеройка, ондатра и, конечно, бобер. Куда без него.

Грызуны валят деревья как на лесоповалеФото: Павел КЛОКОВ

- Русло реки, извилистое и очень живописное, образует широкие излучины и старицы, - говорится в официальном описании заказника на сайте «Мосприроды». - На некоторых участках долины можно наблюдать части речных террас и высокие крутые склоны коренного берега.

Охраняет все это специальная служба, которая патрулирует территорию ежедневно. То есть госинспекторы в курсе бобровых проделок. И уверены, что никакого вреда эти грызуны не приносят.

По их словам, удаленные деревья, так или иначе, дают впоследствии поросль от пней. Причем еще большую. А молодые побеги специалисты «Мосприроды» огородили специальными сетками, чтобы зубастые лесорубы до них не добрались. Их необычную активность зоологи связывают с аномально теплой зимой. В морозы бобры обычно из своих хаток вообще не выходят. А тут гуляют как по Дерибасовской. И даже днем.

Бобры атаковали самый большой природный заказник МосквыФото: Павел КЛОКОВ

- На берегу они более неповоротливые, чем в воде, - рассказал «КП» еще один местный житель Сергей. - Вы приходите сюда в мае - в начале лета. И обязательно увидите. Ходят по бережочку как белки. Мы даже привыкли к ним. А в случае опасности и приближения человека, сразу ныряют. Там их стихия. Уйдет с головой под воду, а вынырнет черт знает где. В другом конце парка.

Входные норки в их жилища найти не получится, потому что те расположены под водой. И внутри напоминают лабиринт.

А я тем временем наткнулся еще на два пенечка толщиной с мою руку. А вот где сами осиновые стволы, непонятно. Видать, утащили ночные скульпторы-грызуны-лесорубы. И сибаритствуют сейчас у кого-нибудь на хатке.

В этом году бобры совсем с катушек слетелиФото: Павел КЛОКОВ

ГДЕ ЕЩЕ ОБГРЫЗАЮТ ДЕРЕВЬЯ

За последний год бобры были замечены не только в долине реки Сетунь, но и на Яузе, в природно-исторических парках «Москворецкий» и «Покровское-Стрешнево», а также на берегах Химкинского водохранилища и Москвы-реки (со стороны Первого Бесединского моста в Братеево).

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖИВОТНЫХ, ТЕМ ЛУЧШЕ ЭКОЛОГИЯ

- Увеличение численности бобров на территории московских водоемов связано с улучшением экологической ситуации в столице, - говорится в официальном сообщении «Мосприроды». - В прошлом году их впервые за десять лет обнаружили недалеко от Первого Бесединского моста. Самец и самка, которым сейчас уже по три года. Наблюдать за ними можно ночью или ранним утром. Днем они отдыхают в своем укрытии.

В ГПБУ «Мосэкомониторинг» подчеркивают, что для комфортного проживания бобра нужна чистая вода в реке. Ну и кормовая база, конечно (ветки ив, берез, осин, тополей).

А в «Мосприроде» напоминают, подкармливать бобров овощами и фруктами не нужно. Иначе те разбалуются, привыкнут и разучатся добывать еду в природе. Как это часто случается с городскими утками.