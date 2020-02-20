"Почему дама с таким шикарным голосом поет в электричке": москвичка прославилась в интернете после того, как ее снял на видео пассажир

Почти три года москвичка Ирина Сидорова поет в электричках. С собой небольшой проигрыватель и микрофон. За это время у женщины уже и свои поклонники появились. Один из них на днях записал песню на видео и выложил в интернет. Всего за несколько часов ролик с цепляющим названием "Почему дама с таким шикарным голосом поет в электричке" набрал два миллиона просмотров.

На кадрах блондинка в вагоне на испанском языке исполняет шлягер 50-х "История одной любви". Смотришь и думаешь и, правда, почему вместо сцены вагон? Мы нашли Ирину и задали ей этот вопрос.

- Не от хорошей жизни, конечно. В 2014 я купила квартиру в новостройке в ЖК "Купавино". Новоселье должна была отметить в 2015 году, но это до сих пор так и не случилось. Я, как и сотни других людей, стала обманутым дольщиком и оказалась и без денег, и без круши над головой, - рассказала "КП" Ирина Сидорова. - Раньше я работала в ресторанах, участвовала в концертах, выступала на корпоративах. Но из-за всей этой ситуации пришлось подрабатывать еще и в электричках.

- Вагонные концерты приносят реальный доход?

- Это как повезет. Можно проработать весь вечер и ничего не получить, а можно собрать 3-5 тысяч рублей.

- А какова ситуация с недостроенным домом, вам кто-то помогает?

- Депутаты и представители власти нам регулярно что-то обещают. Но по факту ничего не меняется, каждый раз срок сдачи дома переносят на полгода. Мы уже никому не верим.

За квартиру Ирина заплатила почти три миллиона рублей. Сейчас женщина живет в Москве в съемной квартире.