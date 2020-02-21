2020-02-21T14:36:42+03:00
Общество

Ремонт дорог в Москве начали раньше из-за аномально теплой погоды

Асфальт будут менять до середины октября
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ну и февраль в этом году! Солнышко пригревает, травка зеленеет, а коммунальщики уже начинают ремонтировать дороги. Традиционное весенне-летнее обновление асфальта стартовало раньше из-за аномальной зимней жары.

- В столице установились положительные температуры воздуха, а значит, погода уже позволяет приступить к текущему ремонту дорог, - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Ремонтный сезон 2020 года станет самым ранним за всю историю.

Первыми в порядок приведут мосты на шести участках общей площадью 3 тысячи квадратных метров. В списке - Дмитровский путепровод, путепровод Капотня-Дзержинск, путепровод через Октябрьскую железную дорогу, эстакада - съезд с Ленинградского проспекта на Волоколамское шоссе, Варшавская эстакада и Бесединский мост.

В ночь с 20 на 21 февраля рабочие уже начали убирать на этих мостах верхний, пострадавший за зиму, слой асфальта. Затем отремонтируют гидроизоляцию и стяжку мостового сооружения. После этого дорожники займутся укладкой трехслойного асфальтобетонного покрытия по полосам движения. Кстати, полностью перекрывать дороги не будут, чтобы не создавать пробки. Для водителей станут временно закрывать проезд по 1 - 2 полосам поздним вечером и ночью, когда машин на улицах меньше.

По словам Петра Бирюкова, всего в этом году планируется отремонтировать почти 20 миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Масштабное обновление дорог продлится в столице до середины октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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