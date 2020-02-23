2020-02-23T10:18:48+03:00
Общество

Укладка бороды и галстук: как в московском метро поздравляют с 23 февраля

В вестибюле станции "Курская" появился барбершоп
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Барбершоп от метрополитена будет работать 23 февраля с 12.00 до 14.00Барбершоп от метрополитена будет работать 23 февраля с 12.00 до 14.00Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Московский метрополитен приготовил подарки для мужчин к 23 февраля. Не выходя из метро, можно сделать укладку волос и бороды. Для этого в вестибюле станции "Курская" установили мобильный барбершоп.

- Барбершоп от метрополитена будет работать 23 февраля с 12.00 до 14.00, - уточнили в Московском метрополитене.

В День защитника Отечества мужчины также смогут бесплатно получить брендированные галстуки от метрополитена на стойках "Живое общение" в вестибюлях станций "Курская", "Пушкинская" и "Площадь Революции".

- Раздача галстуков начнется 23 февраля в 12.00 и закончится с последним розданным подарком, - сказали в Московском метрополитене.

Также в билетных кассах метро 23 февраля можно купить тематические билеты "Единый" и карты "Тройка" (ограниченная серия ко Дню защитника Отечества).

- Московское метро уже давно стало полноценным культурным пространством со своей уникальной историей, символикой и традициями. Одна из таких традиций – это устраивать праздник нашим пассажирам, которые могут не только быстро добраться на метро до точки назначения, но и получить от метрополитена приятный подарок по пути, – говорит Юлия Темникова, замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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