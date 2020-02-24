2020-02-24T11:58:37+03:00
Общество

В московских автобусах с 1 марта отключат Wi-Fi

Беспроводной интернет модернизируют и вернут во втором полугодии 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях был слабым, часто пропадал сигналИнтернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях был слабым, часто пропадал сигналФото: Михаил ФРОЛОВ
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Смотреть видео и читать новости в наземном транспорте в ближайшее время не получится — бесплатный Wi-Fi с 1 марта отключат. Это нужно для модернизации сети.

Интернет в московских автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях был слабым, часто пропадал сигнал. Мосгортранс проведет опрос пассажиров и сформируют новое техническое задание для провайдера (поставщика интернета).

- За пять лет требования к работе городского интернета изменились. Сегодня Wi-Fi в наземном транспорте менее востребован, чем, к примеру, в метро, — пассажиры больше пользуются мобильным интернетом, — говорит директор по информационным технологиям ГУП «Мосгортранс» Павел Кровяков.

Беспроводной интернет вернется в наземный городской транспорт во втором полугодии 2020 года. Известно, что обновленный сервис запустят на магистральных маршрутах, которые связывают центр и отдаленные районы столицы.

КСТАТИ

Бесплатный Wi-Fi появился на Некрасовской линии метро

Cеть MT_FREE растет по мере расширения самого метрополитена. Воспользоваться бесплатным интернетом теперь можно в перегонах между станциями «Косино» и «Некрасовка» (на Некрасовской линии), на новых станциях Сокольнической и Большой кольцевой линий. Также было обновлено оборудование на Люблинско-Дмитровской линии. В настоящее время точками доступа оснащено 99% подвижного состава метро, средняя скорость подключения поезда к сети составляет 90 Мбит/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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