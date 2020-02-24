2020-02-24T13:25:20+03:00
Общество

Февральские подснежники распустились в Москве

Цветы появились возле реки Сетунь на месяц раньше
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Фото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды МосквыФото: пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы
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Несмотря на снежные порывы, весна приближается. Судить об этом можно и по цветам — первые подснежники появились на природных территориях «Долина реки Сетунь».

- Обычно в Москве подснежники появляются в конце марта – в апреле. Так, уже ставший традиционным красивый весенний праздник – День подснежника – во многих странах мира отмечается ежегодно лишь 19 апреля, - удивляются раннему появлению цветов специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Теперь москвичей зовут приходить к реке Сетунь, чтобы любоваться подснежниками и фотографировать их. Но и просят не вытаптывать почву возле самих растений.

- Первые цветы очень уязвимы. Век у них очень короткий – всего несколько недель. Именно поэтому практически все подснежники занесены в Красную книгу, и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране, - говорят в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Подснежники фактически живут под землей, за небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена. Поэтому так важно беречь подснежники. Они легко могут исчезнуть и просто не успеют восстановить свою численность, а значит могут перестанут радовать весенними цветками.

Всего в мире около 20 видов подснежников или галантусов. На природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один вид - подснежник белоснежный.

- Москвичи могут встретить и различные сортовые формы, которые высажены горожанами, - уточнили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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