2020-02-25T16:43:52+03:00
Происшествия

Полицейский чудом выжил после выстрела в голову

Оперативник получил пулю в глаз накануне Дня защитника отечества
Иван РУНЕВ
Поделиться:
В настоящее время полицейский госпитализирован и проходит лечение.В настоящее время полицейский госпитализирован и проходит лечение.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Конфликт перешедший в перестрелку произошел 22 февраля на улице Заречной в подмосковном поселке. Утром того дня, во дворе одного из домов, вспыхнула ссора между старшиной полиции и его соседом. Мужчины ругались на повышенных тонах, как вдруг сосед выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил полицейскому в лицо.

- Потасовка произошла около 11 часов утра 42-летним полицейским и 34-летним местным жителем. К счастью, ранение оказалось не смертельным. В больнице мужчине поставили диагноз: пулевое ранение левого века, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В настоящее время полицейский госпитализирован и проходит лечение. В момент конфликта потерпевший находился не на службе, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудник правоохранительных органов написал заявление на своего агрессивного соседа. Проводится проверка и устанавливаются все детали происшествия. Известно, что ранее между мужчинами уже случались конфликты. Так, осенью 2019 года старшина полиции уже обращался с заявлением к своим коллегам по факту повреждения его автомобиля соседом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Стреляйте в меня, только их не трогайте»: 20-летний студент закрыл собой девушку и друзей от вооруженных отморозков
Ровно год назад четверо жителей Братска с ружьем устроили охоту на водителей на трассе, вскоре преступники предстанут перед судом [фото, видео]
Новости 24