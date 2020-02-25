Полицейский чудом выжил после выстрела в голову

Конфликт перешедший в перестрелку произошел 22 февраля на улице Заречной в подмосковном поселке. Утром того дня, во дворе одного из домов, вспыхнула ссора между старшиной полиции и его соседом. Мужчины ругались на повышенных тонах, как вдруг сосед выхватил из-за пазухи пистолет и выстрелил полицейскому в лицо.

- Потасовка произошла около 11 часов утра 42-летним полицейским и 34-летним местным жителем. К счастью, ранение оказалось не смертельным. В больнице мужчине поставили диагноз: пулевое ранение левого века, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. В настоящее время полицейский госпитализирован и проходит лечение. В момент конфликта потерпевший находился не на службе, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудник правоохранительных органов написал заявление на своего агрессивного соседа. Проводится проверка и устанавливаются все детали происшествия. Известно, что ранее между мужчинами уже случались конфликты. Так, осенью 2019 года старшина полиции уже обращался с заявлением к своим коллегам по факту повреждения его автомобиля соседом.