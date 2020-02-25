Собянин дал старт проходке двум щитам на БКЛ метро: в сторону "Кунцевской" и "Давыдково"

Впервые в истории строительства московского метро была начата проходка двух больших двухпутных тоннелей одновременно. Мэр Москвы Сергей Собянин 25 февраля лично дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля диаметром 10 метров от станции "Мневники" в сторону станции "Кунцевская" БКЛ. Одновременно с помощью видеосвязи была дана команда начать проходку второго двухпутного тоннеля БКЛ – от "Кунцевской" в сторону станции "Давыдково". Возможно, что 2020 год станет рекордным по объемам строительства новых тоннелей московского метро.

- В этом году Московское метро будет развиваться самыми рекордными темпами. Сегодня проходку ведут сразу 20 тоннелепроходческих комплексов. Ежемесячно они прокладывают около 3 км новых тоннелей. В таких объемах Московское метро никогда не строили, - сказал Сергей Собянин.

Впервые в истории строительства московского метро была начата проходка двух больших двухпутных тоннелей одновременно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Работы идут по графику. На станции "Мневники" завершена установка заграждений и земляные работы. Срок окончания монолитных работ - октябрь текущего года, - рассказал Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Для быстрой работы одновременно запустили два тоннеле-проходческих комплекса "Лилия" и "Надежда". Они осуществят проходку на двух участках: от станции "Мневники" в сторону "Кунцевской" западного участка БКЛ и от станции "Кунцевская" в сторону "Давыдково" юго-западного участка БКЛ.

От станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" строительство было начато в 2018 году. На участке четыре станции: "Улица Народного Ополчения", "Карамышевская", "Мневники" и "Кунцевская".

Одновременно с помощью видеосвязи была дана команда начать проходку второго двухпутного тоннеля БКЛ – от "Кунцевской" в сторону станции "Давыдково"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западный участок Большой кольцевой линии от станции "Хорошевская" до станции "Кунцевская" улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский парк, Фили-Давыдково, а это более 530 тысяч человек. К тому же новые станции позволят снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена.

Какой будет станция "Мневники" на БКЛ

Будущая станция "Мневники" (рабочее название – "Терехово") расположена в Мневниковской пойме вблизи поселка Терехово. Два вестибюля будут выходить к перспективной застройке. Для удобства жителей и работающих района Филевский парк, а также посетителей Гребного канала в Крылатском запланировано строительство пешеходного моста через Москву-реку.

Дизайн-проект "Мневников" уже придумали - легкий и светлый. Станцию украсят силуэты человеческих фигур, которые с помощью технологии цифровой печати по бетону нанесут на колонны. На станции будет много света, будут использованы лампы в виде колец. Пол выложат гранитом.

На станции "Мневники" завершена установка заграждений и земляные работы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

В настоящее время проходку тоннелей Московского метрополитена ведут 20 ТПМК:

- 13 ТПМК – на Большой кольцевой линии,

- 1 ТПМК – на Люблинско-Дмитровской линии,

- 2 ТМПК – на Калининско-Солнцевской линии,

- 4 ТПМК – на Коммунарской линии.