Реконструкция Дворца молодежи в Москве: На крыше - смотровая площадка, на первом этаже - улица для прогулок

В 2022 году москвичи и туристы увидят обновленный Московский дворец молодежи (Комсомольский проспект, д. 28). Проект реконструкции советского здания согласовала Москомархитектура.

- Московский дворец молодежи построен в 1982 - 1988 годах в стиле модернизма, и архитекторы очень уважительно отнеслись к его истории, - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - Существующее здание с колоннадой и декоративным фризом сохранится. Фасады почистят от рекламы. Внутри дворца сломают появившиеся в 90-е годы перегородки. Сейчас они делят пространство на помещения, сдаваемые в аренду.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Реконструкция рассчитана на три этапа - до 2022 года:

- в 2020 - 2021 годах - переделают первые этажи, поставят там подъемники для инвалидов и мам с колясками;

- в 2021 году - построят дополнительный корпус с галерей;

- в 2022 году - здание обновят внутри. Вся центральная часть по-прежнему будет использоваться как культурная площадка. В фойе дворца устроят небольшой атриум, спортивную зону, мини-бар, игровой комплекс для детей.

Здание изменится так:

1. На крыше устроят смотровую площадку. Причем попасть сюда можно будет не только по билету на представление, но и просто так. Вход откроют для всех желающих.

Фото: archsovet.msk.ru

2. Со стороны парка «Усадьба Трубецких в Хамовниках» рядом с обновленным корпусом на расстоянии 12 метров построят крытую галерею. В ней - творческие мастерские, кафе, торговые и выставочные залы, библиотека и открытая городская гостиная с видом на парк.

Фото: archsovet.msk.ru

3. Между дворцом молодежи и дополнительным корпусом с галереей на уровне первого этажа появится небольшая улица под названием «Артбат». На ней поставят столики для любителей кофе, лавочки, светильники.

Фото: archsovet.msk.ru

4. Вдоль дворца пройдет прогулочный маршрут. Он начинается в парке Горького, далее - через пешеходный Андреевский мост. Затем идет в соседний с дворцом парк усадьбы Трубецких.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Трио «танцующих» домов

В жилом комплексе из трех высоток в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы построят «танцующий» фасад (см. фото). Первые этажи с ресторанами и магазинами украсят необычными геометрическими фигурами из белоснежных панелей. Их сделают из архитектурного бетона с глубоким рельефным рисунком. Иллюзию движения в домах создает светотень. В зависимости от угла падения солнечных лучей и точки осмотра здания будет меняться и внешний вид фасада. Эту красоту прохожие увидят со стороны улицы Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова.

Фото: www.wellton-towers.ru

Фигурные панели разместят на площади 25 тысяч квадратных метров. «Конструкцию можно будет считать самой большой оптической иллюзией в мире», - говорят авторы проекта. Такие необычные здания сейчас стали модной фишкой в мировой архитектуре. Среди похожих «живых» построек - небоскреб-кипарис в Шанхае и Сиднейская опера в Австралии. В России технологию уже использовали, например, при строительстве Ледяной пещеры и набережной в парке «Зарядье».