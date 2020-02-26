Поздно вечером 21 февраля жильцы одного из домов по улице Сколковской в Одинцове услышали громкий хлопок и сигнализации нескольких автомобилей. Взволнованные автовладельцы выбежали на улицу и обнаружили на асфальте рядом с припаркованными машинами осколки разбитого унитаза. Кто-то сбросил сантехнику с балкона прямо на стоящие во дворе автомобили.

Пострадали несколько машин, но больше всего не повезло владельцу "Пежо Партнёр". Унитаз упал прямо на минивэн и проломил крышу. Отскочив от неё, снаряд задел рядом стоящую иномарку, и, оставив вмятину на капоте, упал на асфальт.

В Одинцово на иномарку скинули унитаз

— Конфликтов ни с кем из соседей у меня не было, кто это сделал, я пока не знаю, участковый разбирается. Моя машина пострадала и соседняя, но там незначительные повреждения. А у меня машина под списание, ремонт дороже самого автомобиля получится, — рассказал kp.ru хозяин пострадавшего авто.

Владелец Пежо обратился за помощью в полицию, на данный момент участковый проводит проверку по его заявлению.