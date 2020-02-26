"Доченька, беги": Маньяк пытался изнасиловать женщину по пути из детского сада

В деревне Часовня Любирецкого района Московской области сейчас только и разговоров, что про маньяка , который напала на женщину с ребенком. Все произошло днем в тот момент, когда Ирина Власова (имя изменено) вместе с четырехлетней дочкой возвращалась домой из детского сада. Женщина с малышкой шла обычным маршрутом: через поле к домам в деревне. Людей там немного, этим и воспользовался преступник.

- Когда мама с младшей сестрой вышла на поле, мужчина выскочил из-за здания поликлиники и побежал за ними. Они испугались и стали убегать. Но он догнал их и повалил маму на землю. Она успела крикнуть : "доченька беги", - рассказала старшая дочка пострадавшей женщины. - Испуганную сестренку, рыдающую на крыльце, мы нашли у дома. А маму спасли соседи. В тот момент когда маньяк заклеил ей скотчем рот и стал раздевать, видимо, чтобы изнасиловать, мимо проехала машины. Он испугался и убежал.

Женщина сразу же позвонила в полицию. Выйти на след маньяка помогли записи с камер видеонаблюдения. Преступника, который оказался приезжим из средней Азии, задержали по "горячим следам". Пострадавшая женщина уже опознала его.

Выйти на след маньяка помогли записи с камер видеонаблюденияФото: Оперативная съемка

- Свою вину он признал. Сейчас проверяется его причастность к другим похожим преступлениям, - сообщили "КП" собственные источники в правоохранительных органах.