Инфраструктуру и подвижной состав МЦД модернизируют с учетом пожеланий пассажиров

Предложения были собраны в ходе 10-ти дневного опроса, проходившего на краудсорсинг-платформе Правительства Москвы. А накануне в Москве прошло награждение авторов лучших идей.

20 февраля в павильоне МЦД состоялась презентация итогов и награждение участников краудсорсинг-проекта «Московские центральные диаметры», в ходе которого жители города получили возможность предложить свои идеи по совершенствованию транспортного мегапроекта, комментировать и обсуждать их. В мероприятии приняли участие представители Московского метрополитена, оператора МЦД - АО «Центральная ППК», АО «Трансмашхолдинг» - производителя поездов «Иволга», курсирующих по диаметральным маршрутам, и другие. Они вручили дипломы наиболее активным участникам опроса, идеи которых оценили, как наиболее перспективные и интересные.

Краудсорсинг-проект, посвященный МЦД, был реализован в Москве с 21 по 31 января 2020 года. Его участники делились своими идеями и пожеланиями по развитию нового вида столичного транспорта. В опросе приняли участие более 17 тысяч человек, которые предложили порядка трех тысяч идей. Такие данные приводятся на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Опрос проходил в три этапа под названиями «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». На первом этапе желающие предлагали свои идеи по наполнению станций, повышению комфорта в поездах, навигации и информированию пассажиров. Второй этап был посвящен обсуждению мероприятий в павильоне МЦД на площади Киевского вокзала, тематическому оформлению поездов и работе наземного транспорта у станций МЦД. Заключительным этапом стала оценка поступивших предложений экспертами Департамента транспорта и Департамента капитального ремонта Москвы, АО «Центральная ППК», АО «Трансмашхолдинг», ГУП «Московский Метрополитен».

Среди пожеланий горожан по модернизации инфраструктуры МЦД – организация велопроката рядом со станциями, установка желтых терминалов для активации карты «Тройка» или проверки баланса, автоматов для чистки обуви, организация в переходах стендов для творчества уличных художников, бесплатные фонтаны с питьевой водой и др.

Вместе с тем, в рамках проекта горожане высказывали идеи по улучшению подвижного состава – современных российских электропоездов «Иволга». Производитель поездов – Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав компании «Трансмашхолдинг» - уже реализовал часть из них в поездах «Иволга 2.0», в частности, установил урны в вагонах, держатели для прессы и предусмотрел возможность размещения в вагонах вендинговых аппаратов. Идея по установке последних уже давно обсуждается с оператором МЦД АО «ЦППК», поэтому в обновленных поездах такая техническая возможность есть, говорят в компании. Места под вендинговые автоматы выделены в головных вагонах и производитель готов установить их в тестовом режиме весной этого года, отметила в ходе своего выступления на презентации итогов краудсорсинг-проекта Валерия Шарафутдинова, руководитель управления продуктового и технического маркетинга дирекции по развитию пассажирского транспорта Трансмашхолдинга.

Вместе с тем, горожане выдвинули множество других идей, посвященных повышению уровня комфорта в электропоездах, реализация которых в силу уже проделанной подготовительной работы и конструкционным особенностям поезда не займет много времени. Речь идет об установке сенсорных экранов с возможностью построения маршрута поездки, оборудовании ограждений ближайших к дверям мест дополнительными поручнями по аналогии с вагонами метро, установке навигации с указанием ближайшего выхода на станцию, оснащении вагонов более темным напольным покрытием, оборудовании складных подлокотников в индивидуальных крайних к проходу сидениях, установке держателей для зонтов. Также пассажиры предложили производить ароматизацию воздуха и организовать специальные детские игровые зоны.

Эксперты подчеркивают, что подобные опросы горожан – мировой тренд: «Привлечение горожан к развитию транспортной системы – общепринятая мировая практика. Зачастую – это активное обсуждение введения новых маршрутов или изменение существующих. Для Москвы же проведенный опрос на тему МЦД – очень интересный прецедент. Это большая работа экспертной комиссии, и конечно, пассажиров. Горожане становятся полноправными участниками развития транспортной системы», - отметила Мария Роженко, доцент Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского НИУ ВШЭ.

При этом курсирующий сегодня по обеим линиям МЦД электропоезд «Иволга» еще до запуска на новом транспортном проекте успел собрать положительные отзывы от пассажиров. Пассажирам нравится, что внутреннее пространство поезда не разделено тамбурами – в салоне сквозной проход. У поезда тихий и плавный ход, а также адаптивное освещение – утром свет «холодный» и бодрящий, а вечером «теплый» и успокаивающий. В салоне работает система кондиционирования и обеззараживания воздуха, в головных вагонах – расширенные туалетные комнаты. Для горожан, которые всегда должны быть на связи, в «Иволге» бесплатный Wi-Fi и множество USB-разъемов для подзарядки гаджетов.

«Безусловно, всегда есть куда стремиться, но при этом для пассажиров в «Иволге» уже многое сделано. Это и прислонные панели в обновленных поездах, и широкие проходы, и множество поручней. Конечно, часть поступивших предложений проведенного опроса уже или реализована, или в достаточной мере проработана. Приятно осознавать, что москвичи так активно включились в обсуждение», - добавил председатель Московского общественного объединения «Союз пассажиров» Кирилл Янков.