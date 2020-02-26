«Ярсы» перебрасывают по МКАД для подготовки к Параду Победы

Если в среду, 26 февраля, вечером около 21.00 вы заметите на МКАДе военную технику, не волнуйтесь. Маневры боевой техники необходимы, чтобы военные водители смогли потренироваться вместе с парадными расчетами в Подмосковье.

- Сегодня в рамках подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) "Ярс" приступила к совершению марша из пункта постоянной дислокации города Тейково Ивановской области. Маршрут колонны проходит по федеральной трассе "Волга", через Московскую кольцевую автомобильную дорогу в подмосковный Алабино, - сообщили "Комсомолке" в Минобороны России.

Участников дорожного движения просят быть внимательными, не сигналить, не встревать в колонну, не мешать движению боевой техники. Необходимо учитывать, что подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" весит больше чем трамвай, а это значит, что маневренность его ограничена.

При въезде на МКАД военные водители могут чувствовать усталость, так как протяженность их маршрута - более 400 километров.

В Минобороны отметили, что в начале февраля водители ракетных комплексов сдали зачеты по специальной подготовке, вождение на автодроме пусковых установок ПГРК "Ярс". Только после этого комиссия командования РВСН было принято решение о допуске военнослужащих к участию в подготовке к параду.

Отметим, что с 2008 года личный состав и техника Тейковского ракетного соединения принимает участие в военном параде на Красной площади в Москве.

В настоящее время на вооружении дивизии находятся ПГРК "Тополь-М" и "Ярс".