2020-02-26T17:27:07+03:00
Происшествия

В Москве поймали китайца, нарушившего карантин по коронавирусу

Теперь две недели ему придется провести в принудительной изоляции
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Китайский турист во время прогулки по Москве, январь 2020 г.Китайский турист во время прогулки по Москве, январь 2020 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Эпидемия коронавируса прибавила работы московской полиции. Теперь им приходится следить за тем, соблюдают ли гражданине Китая и россияне, которые побывали из Поднебесной, режим карантина. Напомним, по правилам после пересечения границы они должны две недели провести под добровольным домашним арестом. Исключений не делают даже для журналистов.

Спецкор "Комсомолки" Дарья Асламова на днях вернулась из командировки и теперь не выходит из своей квартиры. Но так ответственно к карантину подходят далеко не все.

Так на днях в Москве поймали 47-летнего китайца Жао-Хуайбао , который несмотря на все запреты решил прогуляться по Москве.

- В Москву он прибыл из Китая 19 февраля и две недели должен был находиться в квартире. Его задержали на улице около дома, где он был зарегистрирован. Так как правила были нарушены, к нему применили меру принудительной изоляции, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Ближайшие две недели гражданин Китая проведет в одном из реабилитационных центров для инвалидов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия коронавируса может охватить всю планету. Но это не точно

По своему потенциалу вспышка китайского коронавируса COVID-19 (так официально называется новое заболевание) способна принять характер пандемии. Об этом заявил на брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Напомним пандемией называется необычайно сильная эпидемия, которая имеет глобальный характер и распространяется во многих странах, а иногда по всей планете. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Галамарт», «Дикси» и «Виктория» 29 февраля вручат подарки
"Бэтмобиль", появившийся на улицах Москвы, отправили на штрафстоянку
Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхавшегося младенца
В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности
Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой
Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского
В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах
"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории
Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса
Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5
В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника
Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве