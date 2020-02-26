В Москве поймали китайца, нарушившего карантин по коронавирусу

Эпидемия коронавируса прибавила работы московской полиции. Теперь им приходится следить за тем, соблюдают ли гражданине Китая и россияне, которые побывали из Поднебесной, режим карантина. Напомним, по правилам после пересечения границы они должны две недели провести под добровольным домашним арестом. Исключений не делают даже для журналистов.

Спецкор "Комсомолки" Дарья Асламова на днях вернулась из командировки и теперь не выходит из своей квартиры. Но так ответственно к карантину подходят далеко не все.

Так на днях в Москве поймали 47-летнего китайца Жао-Хуайбао , который несмотря на все запреты решил прогуляться по Москве.

- В Москву он прибыл из Китая 19 февраля и две недели должен был находиться в квартире. Его задержали на улице около дома, где он был зарегистрирован. Так как правила были нарушены, к нему применили меру принудительной изоляции, - сообщили "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Ближайшие две недели гражданин Китая проведет в одном из реабилитационных центров для инвалидов.

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