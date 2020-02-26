2020-02-26T19:02:32+03:00
Недвижимость

Трехэтажная вилла с шестью санузлами и квартира у Кремля в 500 квадратных метров: самые дорогостоящие сделки в Москве в 2019-м году

Эксперты насчитали более 350 сделок с люксовым жильем
Анастасия ВАРДАНЯН
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Эксперты насчитали более 350 сделок с люксовым жильемЭксперты насчитали более 350 сделок с люксовым жильемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Список самых дорогих сделок на столичном рынке недвижимости в 2019-м году обрадовали аналитики портала Urbanus.ru. В рейтинг попали более 350 сделок с недвижимостью, площадью более 150 квадратных метров. Самой большой квартирой, проданной в прошлом году стали шестикомнатные апартаменты, расположенные в нескольких метрах от Кремля, на Софийской набережной. Стоимость этой элитной квартиры риелторы держат в секрете. Известно только что в квартире шесть комнат и столько же санузлов. Но это не самое просторное жилье.

- Лидер рейтинга - это трехэтажная вилла с шестью спальнями и шестью санузлами в комплексе «Берег столицы» (Серебряный бор). Ее площадь 702 квадратных метра, - сообщили эксперты аналитического центра.

В вот бронза рейтинга у восьмикомнатной квартиры, расположенной в одном из небоскребов делового центра "Москва-Сити". Ее площадь чуть больше трехсот квадратных метров , а цена почти 170 миллионов рублей.

- Территориально большинство сделок (56%) с лотами, чья площадь превышает 150 квадратных метров относятся к Пресненскому району и Хамовникам. За пределами центра наибольшее количество крупногабаритных лотов сосредоточено в новостройках района Раменки. За год в указанной локации зарегистрировано 36 сделок с их участием. В целом на долю ЦАО и ЗАО приходится 84% спроса в рамках исследуемой категории. Почти все квартиры и апартаменты с метражом «150 плюс» сконцентрированы в «старой» Москве. В ТиНАО был продан только один подобный объект - это четырехкомнатная квартира во второй очереди ЖК «Испанские кварталы». Ее площадь составляет 165,7 квадратных метров, продажная стоимость - 15,65 миллионов рублей , - сообщили эксперты Urbanus.ru.

В целом же по итогам 2019 года спрос на крупногабаритные квартиры в Москве сократился. А вот на малогабаритное жилье, напротив, вырос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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