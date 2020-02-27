2020-02-27T11:26:07+03:00
Происшествия

В Москве два младенца попали в больницу, отравившись нафтизином

Малышей доставили в медицинское учреждение из разных концов столицы
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Медики занимаются лечением детей. Их жизни уже ничего не угрожаетМедики занимаются лечением детей. Их жизни уже ничего не угрожаетФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сразу 2 младенца оказались на больничной койке 24 февраля из-за отравления нафтизином. Трехлетнего Егора* доставили в больницу из дома по улице Дубнинская, где родители не уследили за непоседливым ребенком, который внезапно стал играться с содержимым аптечки. Годовалого Мишу* привезли в больницу из квартиры по улице Неманский проезд, где мама сама переусердствовала в лечении сына.

- Оба ребенка были госпитализированы в токсикологию одной из столичных больниц. В разговоре с врачами, семья 3-летнего Егора пояснила, что мальчик игрался с пузырьком нафтизина, внезапно открыл его и сделал глоток. После чего отец мальчика срочно вызвал скорую помощь. В случае с годовалым Мишей, мать сама переборщила с лекарством. Малыша доставили с диагнозом острое отравление нафтизином, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Медики занимаются лечением детей. Их жизни уже ничего не угрожает. Полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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