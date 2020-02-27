2020-02-27T13:39:20+03:00
Общество

В Москве создали базу знаний о проектах с искусственным интеллектом

В списке - около сотни технологий от столичных разработчиков
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Наталья СергунинаЗаместитель мэра Москвы Наталья СергунинаФото: Евгения ГУСЕВА
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Искусственный интеллект (ИИ) постепенно завоевывает мир. Современные технологии используются во многих городских проектах в России и других странах. Платформа о московских высокотехнологичных решениях ICT.Moscow собрала онлайн-базу с мировыми практиками применения искусственного интеллекта (подробнее - ict.moscow/projects/ai/). В ней - более 300 российских и международных примеров в разных сферах. Для каждого проекта дается подробное описание, сведения о разработчике, объекте внедрения, технологиях и полученных результатах. Для удобства все практики поделены на функциональные области (промышленность, городская сфера, транспорт, социальная сфера, MedTech, FinTech и другие).

- Московских кейсов в базе знаний - около сотни, - сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Развитие технологий с использованием искусственного интеллекта - стратегическая задача для всей российской ИТ-отрасли. У Москвы уже накоплен большой опыт внедрения таких решений в городских проектах, поэтому нам есть, чем поделиться. И конечно, мы продолжаем анализировать лучшие международные практики. Созданная нами база знаний может быть полезна и разработчикам, и бизнесу, и государственным институтам.

Среди занесенных в базу кейсов Москвы и Московской области, например, моделирование нагрузки на сети сотовой связи и поиск пропавших людей через инструменты анализа аэрофотоснимков. Опыт Мурманска представлен системой поиска медицинских патологий на рентгеновских снимках, Казани - диагностированием нарушений в работе мозга с помощью ИИ, Саратова - нейроинтерфейсом для оценки состояния детей во время обучения.

В базе знаний об ИИ также можно увидеть интерактивную подборку с открытыми «датасетами» для настройки умных сервисов и обучения нейросетей, исследования, аналитику, новости и разную полезную информацию. Составители базы надеются, что этот проект поможет пользователям в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

Онлайн-базой могут пользоваться все желающие. Причем не только узнавать что-то новое, но и делиться своим опытом. Любая компания может рассказать на сайте проекта о своих методах внедрения ИИ. При этом еждународные практики отбираются совместно с аналитиками Smart City Lab Департамента информационных технологий Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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