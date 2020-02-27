2020-02-27T14:05:17+03:00
Общество

Московский школьник изобрел устройство, которое поможет отыскать заблудившихся в лесу

15-летний вундеркинд собрал гаджет, который поможет дронам быть более эффективными
Андрей АБРАМОВ
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На изобретение Максим потратил около месяцаНа изобретение Максим потратил около месяцаФото: Личный архив
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Максим Громаков учится в 9 классе школы имени Капицы в московском Зеленограде. Парень преуспел в точных науках: рвет олимпиады по математике и робототехнике. Друг семьи Макса волонтерит в поисковом отряде «Лиза Алерт». Как-то пожаловался:

— Используем квадрокоптеры в поисках. Но в лесу они практически бесполезны — деревья глушат сигнал: вместо 8 км радиуса от пульта, беспилотник отлетает на 500 метров и теряется.

Вундеркинд сразу смекнул: надо сделать так, чтобы сигналу было за что зацепится и дрон мог продолжить полет. Нужна антенна, которая будет не на пульте оператора, а где-нибудь в лесу.

Школьник собрал платформу. Она может вращаться, вслед за беспилотником и посылать сигнал прямо на дрон. На платформу ставится антенна под нужный БПЛА: сигнал цепляется и помогает вести квадрокоптер. Даже в лесу, где кроны деревьев блокируют радиоволны. Платформу можно поднять на мачте для более уверенного приема.

— Каждый раз ее на место будут привозить поисковая команда. С такой платформой зона покрытия дрона увеличивается до 15 км. Беспилотники сегодня используют в 85% поисковых операций за городом, — рассказал «Комсомольской правде» руководитель направления беспилотной авиации ПСО «Лиза Алерт» Евгений Герасимов.

Можно найти фабричные аналоги изобретения школьника. Но цена будет достигать 100 000 рублей. Устройство Максима сегодня тянет на 5 000 рублей. Нужно вложить еще 2-3 тысячи, чтобы модернизировать текущий концепт.

Собран он из специального «Лего» для робототехники, а электронную начинку купили в радиомагазине. Когда установка пройдет испытания, ее чертежи разошлют в региональные отряды «Лиза Алерт», чтобы местные умельцы могли пересобрать ее и использовать в операциях.

— На изобретение Максим потратил около месяца. После майских праздников начнется поисковый сезон — люди будут чаще пропадать и теряться в лесах. К нему новая платформа уже будет протестирована и будем использовать ее в работе, — добавил Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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