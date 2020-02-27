Реконструкция мостов в центре Москвы: Около Патриаршего откроют выставочные залы, а под Шелепихинским - прогулочные дорожки

Мосты в столице нужны теперь не только для того, чтобы перебраться с одного берега Москвы-реки на другой. После реконструкции многие действующие речные переправы становятся местами отдыха и даже настоящими культурными площадками. Сюда можно будет прийти на выставку или в сувенирный магазин, покататься на велике, сделать красивые селфи и просто погулять у воды. В Москомархитектуре рассказали, как в скором времени изменятся некоторые мосты в центре города. Кстати, на время большого ремонта движение по этим переправам полностью закрывать не будут.

МАСТЕРСКИЕ И КАФЕ У ВОДЫ

Под Патриаршим мостом откроют культурно-выставочный центр с названием «Малые своды». В нем разместятся залы для экспозиций, мастерские, магазины и кафе. По соседству реконструируют историческое здание ГЭС - под огромный музей современного искусства. А обновленный мост станет продолжением основной музейной экспозиции. Новые выставочные площадки устроят на месте существующего эскалаторного павильона, который входит в конструкцию Патриаршего моста. Для этого выделят дополнительное пространство площадью около 500 квадратных метров с кровлей в форме сводов. Всего под мостом таких «арок» будет восемь.

Фото: msk.ru

Вместе с реконструируемыми сводами возле ГЭС, где исторически находились водочные склады, все они превратятся в единую улицу. По обеим ее сторонам откроют магазины и места для выставок. Новые стены облицуют красным клинкерным кирпичом «под старину». Кстати, часть бывшей электростанции под названием «Своды» на самой ГЭС тоже отдадут под творческие мастерские. Здесь появятся центр художественного производства, а также студии звукозаписи, репетиционный зал и пекарня.

Фото: msk.ru

СТАРИННЫЕ АРКИ ВЕРНУТСЯ

После реконструкции Каланчевский путепровод на Комсомольской площади станет таким, как в 1912 году на первоначальных эскизах архитектора Алексея Щусева. Сюда вернутся высокие изогнутые металлические фермы. Их поставят на участке длиной около 370 метров. Над каждым пролетом разместят по три фермы в виде арок. Их опоры толщиной 1,5 - 4,5 метра построят из монолитного железобетона, а сверху украсят гранитом. Максимальная высота конструкций составит 21 метр.

После реконструкции Каланчевский путепровод на Комсомольской площади станет таким, как в 1912 году на первоначальных эскизах архитектора Алексея Щусева.

После этого переправа станет более прочной и, конечно, красивой. Наверняка, на фоне моста на площади трех вокзалов будут получаться самые эффектные селфи, особенно при вечерней подсветке. Помимо этого, во время перестройки на путепроводе расширят железнодорожные пути. Вместо прежних двух их будет четыре. Как раз по ним проезжают в том числе и скоростные электрички Московских центральных диаметров. Пассажирам Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского вокзалов станет проще и быстрее ездить в столицу и обратно.

Фото: msk.ru

ПРОКАТИМСЯ С ВЕТЕРКОМ

Под Шелепихинским мостом недалеко от «Сити» устроят дорожки для велосипедистов и пешеходов. Для этого благоустроят набережную под переправой, соединяющей Шмитовский проезд и Большую Филевскую улицу. Сейчас, чтобы попасть на другую сторону моста, пешеходам приходится делать крюк более километра по служебным проездам и узким тротуарам. После реконструкции получится единая зона отдыха площадью 2,76 гектара. На ней проложат маршруты так, что можно будет выбраться к нужному месту на набережной пешком или на велосипеде. Кроме того, строители укрепят берег реки с помощью дополнительной подпорной стенки. Около воды для бега сделают дорожку длиной 200 метров, а для великов - длиной 230 метров. Чуть выше на склоне поставят красивые парковые фонари, лавочки, а также высадят декоративную зелень.