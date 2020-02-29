Аттракционы и входная дверь сломались, в гардероб очереди: как открылся "Остров Мечты"

Новый парк развлечений "Остров Мечты" уже успели оценить сотни москвичей - 29 февраля двери открыты для всех. С самого утра в ЦОДД стали предупреждать, что добираться в парк лучше на метро. - В первые дни (и все выходные в ближайшие 2-3 месяца) - на дорогах рядом с парком будет плотно. Если вы тоже собираетесь туда - лучше на метро, МЦК или автобусах, - рассказали в ЦОДД Москвы.

На станцию метро "Технопарк" должно было, по ощущениям, приехать пол-Москвы. Но - нет. Несколько мам с детишками. Наверное, очереди на входе в "Остров Мечты". Тоже нет.

Попасть на "Остров Мечты" можно бесплатно - погулять в торговой зоне, в тематический парк с аттракционами - по билетам от 1900 до 5400 рублей.

Мусор у парка развлечений.Фото: Алиса ТИТКО

Подходим к центральному входу. Около 12.00 оградили и поставили полицейских - двери не справились с первым потоком посетителей. Идем в обход. Забытые ведра со швабрами прямо на асфальте, горы коробок со строительным мусором.

Путешествие по "Острову Мечты" началось не с улочки Барселоны, как предполагалось, а с площади Москвы.

- А где гардероб? - спрашиваю.

- Идите к главному входу на -1 этаж, - говорит сотрудница парка.

У входа в парк дежурит полиция и "скорая"Фото: Алиса ТИТКО

Очередь повесить верхнюю одежду - человек 300. Теперь стало понятно, почему все ходят в куртках. Жарко. Пока еще работают не все кафе, на площадках малышню веселят аниматоры. Подходим к аттракционам - заметно, что людей не так уж и много.

- На чем уже покатались? - спрашиваю у людей, который выходят.

- Там в "Деревне Смурфиков" сломались качели и молот судьбы у Черепашек-ниндзя не запускается. Отель "Трансельвания" закрыт, в кафе "Укус Дракулы" не работает вытяжка и сильно пахнет бургерами, - говорит Нина Ивановна.

Захожу в зону аттракционов и сразу же попадаю в зону "Маугли в стране динозавров". Настоящие джунгли. Динозавры огромные, двигаются и рычат. К аттракциону "Храм огня" выстроилась очередь - человек 200.

Не все аттракционы работают.Фото: Алиса ТИТКО

- А катают? - спрашиваю.

- Пока не видели. Очередь не движется, - говорит москвичка Алена.

Зона "Смурфиков" наполнена смехом и детьми. Малышня обнимает скульптуры грибов, улиток, и самих Смурфов. Девочки не проходят мимо розового домика Смурфетты, а мальчики тыкают пальцами в витрину со сладостями - десерт "Папа Смурф" 320 рублей, вафли и горячий напиток - 410 рублей. А где же смурфная сладкая вата? Пока нет.

- "Сумасшедшие изобретения мастера" сломались. Что же такое. И это первый день, - говорит женщина супругу.

- Через 15 минут запустят же, - успокаивает он ее.

В парке пока нет большого наплыва гуляющихФото: Алиса ТИТКО

И запустили. Ребятня визжала от радости. Атмосфера, правда, сказочная. В розовой зоне "Кафе Хеллоу Китти" катались на аттракционе цепочка, продавали мягкие игрушки от 699 рублей и десерты "Птичье молоко", "Черничный мусс". Волшебная в кафе только мебель - розовая.

- Люди жалуются, что главный вход закрыт, в гардероб невозможно сдать одежду - большая очередь. И на то, что аттракционы не работают. Будут ли в этой связи дешевле билеты? - спросили журналистов.

- Нет. Бывают неполадки. У нас 24 аттракциона, и если один вышел из строя на 5 минут, то все проверим. Так бывает. Ежегодно даже в лучших парка "Диснея" что-то происходит, - ответил журналистам Амиран Муцоев, председатель совета директоров холдинговой компании "Остров Мечты".

Гардероб в парке закрытФото: Алиса ТИТКО

А что для взрослых? "Американские горки" в зоне Нью-Йорк. Идем туда. Душераздирающих криков не слышно. Оно и понятно - аттракцион не включен. Посидеть бы где-то. Лавочки есть, но хотелось бы больше. Самые большие очереди к аттракциону "Кобра" и к самому экстремальному "Храм огня".

- Минут 10 стоим. Но у нас Fast Pass (прим. - возможность быстрого прохода на большую часть аттракционов без очередей), - говорит Николай с семьей.

- Кататься меньше минуты, дольше пристегиваться. Но эмоции классные. Очень понравилось - эти все перевороты, - поделился Владимир.

Один из залов нового парка.Фото: Алиса ТИТКО

Новый парк ждет посетителей.Фото: Алиса ТИТКО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/763762" frameborder="0"></iframe> Как открывали «Остров Мечты».Корреспондент «КП» побывала в парке в первый день работыАлиса ТИТКО

Сервисы:

- парковка платная (150 рублей в час), рассчитана на 3600 мест;

- гардероб - есть, но придется постоять в очереди.

Где: Проспект Андропова, 1А. Ближайшая станция метро "Технопарк".

Когда: понедельник – четверг: с 12.00 до 22.00; пятница: с 12.00 до 00.00; суббота – воскресенье: с 10.00 до 00.00.Стоимость: в тематический парк в будние дни для детей - 1900 рублей, для взрослых - 2200 рублей, в выходные дни для детей - 2600 рублей, для взрослых - 2900 рублей. Помимо стандартных билетов, можно купить Fast Pass — возможность быстрого прохода на большую часть аттракционов без очередей. Такие билеты будут стоить для взрослых 4700-5400 рублей, для детей 4400-5100 рублей (в зависимости от дня недели). Вход в городской променад с магазинами и кафе, а также в ландшафтный парк - бесплатно.