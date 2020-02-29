2020-02-29T19:08:47+03:00
Происшествия

Перед матчем «Спартака» и «Динамо» в Москве полицейские разогнали две массовые драки между болельщиками

Один раз фанаты сошлись стенка на стенку на станции метро «Маяковская», а затем у стадиона
Семен ЕЛЕНИН
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Игроки "Спартака" Александр Соболев и "Динамо" Тони Шуньич (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Динамо" (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАССИгроки "Спартака" Александр Соболев и "Динамо" Тони Шуньич (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Динамо" (Москва) и "Спартак" (Москва). Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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29 февраля в Москве возобновились матчи чемпионата России по футболу. Один из них - дерби между «Спартаком» и «Динамо», принципиальными соперниками еще с 1930-х годов. Ожидалось, что еще до матча в разных частях города могут случиться стычки между болельщиками. Прогнозы подтвердились.

Первая массовая драка с участием фанатов двух столичных клубов произошла на станции метро «Маяковская» около 15:40. Две группы парней в шарфах разного цвета коротко схлестнулись прямо на платформе, однако при появлении полицейских обе компании успели разбежаться по вагонам и уехать.

Чуть позже, около 16:30, две другие компании болельщиков красно-белых и бело-голубых сошлись врукопашную на Ленинградском шоссе, у отеля «Столичный» - на подступах к стадиону «Динамо», где сегодня проходит матч.

- С обеих сторон было по 10-12 человек, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Однако район около стадиона активно патрулируется сотрудниками полиции, поэтому драка длилась недолго. При приближении людей в форме фанаты разбежались.

В Сети появились анонимные сообщения, что подравшиеся болельщики оставили на поле боя несколько избитых соперников, однако наш источник эту информацию опровергает.

- Задерживать было некого. Все разбежались.

- По факту конфликтов между группами граждан на Ленинградском проспекте и на станции метро «Маяковская» проводятся проверки, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - По их результатам будут принято процессуальные решения.

Москве полицейские разогнали две массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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