В кальянной на западе Москвы задержали около 100 человек - их проверяют на наркотики

В кальянной на западе Москвы вечером в субботу началась полицейская спецоперация. В отдел полиции по району Дорогомилово ранее несколько раз поступали жалобы на заведение под названием Main, которое находится на Кутузовском проспекте. Якобы там частенько видят подростков, местных старшеклассников. И не в самом адекватном состоянии, так скажем.

- В зал вошли сотрудники полиции и потребовали остановить музыку, - рассказал «КП» один из сотрудников кальянной. - Потом начали у всех проверять документы. Никого из помещения не выпускают. Говорят, что самых неадекватных проверят еще и медики. На содержание в организме алкоголя и наркотиков. Пока никто не знает, сколько все это продлится.

По словам источника в правоохранительных органах, временно задержаны около 100 посетителей клуба и его сотрудников.

- В том числе среди посетителей кальянной действительно оказались несовершеннолетние, которым в такой час запрещено находиться в подобных заведениях.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве события на Кутузовском пока не комментируют.

Кстати, в среде местной молодежи кальянная Main, как оказалось, известно не только своими кальянами, но и шариками с веселящим газом. На страничке заведения в Instagram открыто указано: «Самые большие шары».

В Москве подобные развлечения, от которых наступает короткая эйфория, начали входить в моду около десяти лет назад. При этом, стоит отметить, продажа шаров с веселящим газом - так называемой двуокисью азота, на текущий момент законом не запрещена. Хотя еще с 2018 года в Госдуму внесен законопроект о запрете открытой продажи двуокиси азота не в медицинских целях. Все это время документ находится на доработке.