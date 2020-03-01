2020-03-01T16:36:46+03:00
Происшествия

В Подмосковье водитель хотел помочь застрявшей машине, но из-за обрыва лебедки погиб вместе со своим ребенком

Несчастный случай произошел в одной из деревень под городом Электроугли
Павел КЛОКОВ
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Сотрудники областного управления Следственного комитета выехали на место происшествияСотрудники областного управления Следственного комитета выехали на место происшествияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники областного управления Следственного комитета выехали на место происшествия недалеко от города Электроугли, где в воскресенье 1 марта произошел несчастный случай.

Мужчина ехал по лесу вместе со своей пятилетней дочерью. И заметил другое авто, застрявшее в сугробе. Вышли, предложили помощь. Вытянули с помощью лебедки трос. И, подцепив внедорожник, начали тянуть. Стоя при этом рядом.

Как сообщили «КП» в пресс-службе областного управления СК, трос не выдержал и во время обрыва отлетел в ребенка и его папу. Удар был такой силы, что оба скончались на месте.

В настоящий момент ведется доследственная проверка. Опрашиваются очевидцы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По другим (неофициальным) данным, джип, застрявший в лесном сугробе, был участником соревнований по бездорожью. А мужчина и девочка - обычными зрителями.

Но то, что лебедка не выдержала и убила двух человек, в СК подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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