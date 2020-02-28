2020-02-28T10:48:28+03:00
Общество

«Путь моего героя»: В Подмосковье стартовал конкурс школьных сочинений к 75-летию Победы

Итоги подведут в конце марта, а 30 лучших работ будут опубликованы в областных газетах
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В этом году Россия, как известно, отметит 75-летний юбилей Великой Победы. С каждым годом все меньше остается в живых ветеранов, участников и очевидцев испытаний, которые наш народ пережил во время Великой Отечественной войны. Важно сохранить народную память о тех событиях, передать их новым поколениям. Поэтому в Московской области запустили конкурс сочинений среди школьников 5-11 классов «Путь моего героя (личная история)». Его организаторами выступили Министерство образования Московской области и Главное управление по информационной политике Московской области

- В своей работе каждый желающий может рассказать о подвиге членов своей семьи в годы Великой Отечественной войны, - рассказывает министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в подмосковных школах проходит множество мероприятий патриотической направленности. Важность этой темы сложно переоценить, поэтому мы стараемся уделять ей особое внимание в каждом образовательном учреждении.

Для ребят, которые примут участие в конкурсе, «Путь моего героя» станет возможностью более подробно расспросить родителей, бабушек и дедушек о своих родных, которые прошли войну - на фронте или в тылу.

Кроме того, 30 лучших работ - их будут выбирать жюри из учителей русского языка и литературы - в течение 2020 года опубликуют в газетах «Подмосковье сегодня» и «Подмосковье неделя».

Конкурс «Путь моего героя» будет проходить в несколько этапов. Итоги подведут уже в конце марта.

- Конкурс поможет не просто развить творческие способности школьников, но и привлечь внимание подрастающего поколения к значимости таких слов, как «ветеран», «победа», «подвиг», «родина», позволит ребятам узнать больше об истории своей семьи, своей страны, - отмечает министр по информационной политике Московской области Анастасия Звягина. - У нас в регионе живет много внуков и правнуков героев Великой Отечественной войны, в том числе тех, кто воевал в этих местах, защищал от фашистов столицу нашей Родины. Поэтому я уверена, что благодаря конкурсу мы познакомимся с сотнями самых разных личных историй. Может быть, даже узнаем о неизвестных до этого подвигах.

Подробнее об условиях конкурса можно почитать на сайте mosoblcenter.edumsko.ru.

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