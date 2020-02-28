2020-02-28T11:05:28+03:00
Происшествия

Треснуло стекло: самолет, вылетивший в Бангкок, экстренно приземлится во Внуково

Авиакомпания уже готовит резервное воздушное судно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Уже сейчас для выполнения рейса оперативно готовится резервное воздушное судноУже сейчас для выполнения рейса оперативно готовится резервное воздушное судноФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Самолет Boeing-777, вылетевший в Бангкок из "Шереметьево" утром 28 февраля, попросил посадку в аэропорту "Внуково". По даневм в экстренных службах, в самолете во время полета треснуло лобовое стекло. Пилоты приняли решение посадить самолет в ближайшем аэропорту - во "Внуково". Рейс выполняет авиакомпания "Россия".

- Самолет, выполняющий рейс SU6275 Москва (Шереметьево) - Бангкок готовится совершить вынужденную посадку в аэропорту Внуково по технической причине, - прокомментировали "КП" в авиакомпании.

Уже сейчас для выполнения рейса оперативно готовится резервное воздушное судно. Вылет планируется после 13.30 мск.

- Пассажирам будут оказаны услуги согласно Федеральным авиационным правилам и стандартам авиакомпании в терминале Внуково им будут предоставлены напитки и горячее питание, - сказали в авиакомпании "Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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