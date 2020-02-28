2020-02-28T14:00:34+03:00
Происшествия

В Москве отец изнасиловал дочку-первоклассницу

Мама отвезла девочку в больницу, а потом вместе с ней пропала
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Поздно вечером в среду 26 февраля в Морозовскую детскую больницу Москвы обратилась женщина с семилетней дочкой. Мама первоклассницы рассказала врачам, что девочку изнасиловал отец. Медики осмотрели ребенка и эта шокирующая информация подтвердилась.

- У ребенка был диагностирован острый вульвит, то есть воспаление наружных половых органов. Госпитализация девочке не потребовалась и мама вместе с ребенком уехала из больницы, - рассказали "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Медики посоветовали женщине сразу же обратиться в полицию, но она это так и не сделала. В тот же вечер врачи сами передали в органы информацию об изнасиловании ребенка.

- По мету регистрации в квартире в районе Кузьминки никого из членов семьи застать не удалось. Мама девочки после случившегося отключила телефон, - сообщил источник в следствии.

"Комсомолка" тоже попыталась пообщаться с мамой школьницы, но мобильный телефон женщины по-прежнему отключен. Где сейчас находится девочка и ее родители, устанавливает полиция. Скорее всего, мама школьницы покрывает мужа-педофила. По словам соседей, семья была вполне благополучной. По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужчину подозревают в развращении троих школьниц

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий с тремя несовершеннолетними девочками. По версии следствия, все произошло 27 февраля на западе Москвы.

- В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Иванова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Я не мог поступить иначе": ульяновский школьник, пырнувший учительницу ножом, раскаялся в соцсети
Перед задержанием он успел прокомментировать случившееся. На странице у подростка - посты, фото и видео одобрения жестоких расправ над школьниками и учителями [фото]
Новости 24
Прикрепиться к женской консультации в Москве теперь можно онлайн
В Подмосковье задержали серийных угонщиков
Сергунина: Новая программа обучения волонтеров стартует в Москве
Столичных автомобилистов предупредили о новом виде мошенничества
В Подмосковье изъяли 400 литров поддельного алкоголя
Весна встретит москвичей морозами
На юге Москвы загорелась машина после аварии в тоннеле
Собянин рассказал о развитии Бибирево по программе «Мой район»
«Галамарт», «Дикси» и «Виктория» 29 февраля вручат подарки
"Бэтмобиль", появившийся на улицах Москвы, отправили на штрафстоянку
Инспекторы ДПС помогли доставить в больницу задыхавшегося младенца
В Москве перехватили незаконную партию стероидов
В Москве из-за непогоды объявили желтый уровень опасности
Под Москвой школьник погиб после ссоры с девушкой
Стали известны подробности смерти москвички, убитой в съемной квартире
Из-за аномально теплой зимы в Подмосковье проснулись клещи
Работу катка на ВДНХ продлили до 9 марта
В Москве школьница впала в кому после выпитого шампанского
В Москве с 1 марта перестанут раздавать бесплатный Wi-Fi в автобусах
"Этот рекорд невозможно побить": Московская зима станет самой теплой в истории
Погода в Москве на 24 февраля 2020 года: снег с дождем и +4 градуса
Погода в Москве на 22 февраля 2020 года: воздух прогреется до +5
В башне «Око» в Москва-Сити обрушилась одна из стеклянных стен
Станцию метро «Смоленская» в Москве закрыли почти на полтора года
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Москвичей предупредили о пробках в преддверии праздника
Синоптик рассказал о "барическом дне" атмосферного давления на праздники в Москве