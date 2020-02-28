В Москве отец изнасиловал дочку-первоклассницу

Поздно вечером в среду 26 февраля в Морозовскую детскую больницу Москвы обратилась женщина с семилетней дочкой. Мама первоклассницы рассказала врачам, что девочку изнасиловал отец. Медики осмотрели ребенка и эта шокирующая информация подтвердилась.

- У ребенка был диагностирован острый вульвит, то есть воспаление наружных половых органов. Госпитализация девочке не потребовалась и мама вместе с ребенком уехала из больницы, - рассказали "Комсомолке" собственные источники в правоохранительных органах.

Медики посоветовали женщине сразу же обратиться в полицию, но она это так и не сделала. В тот же вечер врачи сами передали в органы информацию об изнасиловании ребенка.

- По мету регистрации в квартире в районе Кузьминки никого из членов семьи застать не удалось. Мама девочки после случившегося отключила телефон, - сообщил источник в следствии.

"Комсомолка" тоже попыталась пообщаться с мамой школьницы, но мобильный телефон женщины по-прежнему отключен. Где сейчас находится девочка и ее родители, устанавливает полиция. Скорее всего, мама школьницы покрывает мужа-педофила. По словам соседей, семья была вполне благополучной. По факту изнасилования несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Мужчину подозревают в развращении троих школьниц

Столичный следственный комитет возбудил уголовное дело против мужчины, которого подозревают в совершении насильственных действий с тремя несовершеннолетними девочками. По версии следствия, все произошло 27 февраля на западе Москвы.

- В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Иванова старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.