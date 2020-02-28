«Встречались около кладбища. Нам обещали 1 миллион медицинских масок»: Подмосковные мошенники сбежали с деньгами китайского бизнесмена

Не секрет, что из-за эпидемии коронавируса в супер-мега-промышленном Китае возник дефицит с медицинскими масками. Поэтому китайские бизнесмены сейчас активно закупаются первичными средствами защиты в России. И этим ловко пользуются многочисленные мошенники. На днях мы рассказывали, как 28-летний предприниматель из Поднебесной Дэн Синь Юй перевел на счет некоей российской компании 11 млн рублей и сел в кафе на Житной ждать, когда ему привезут коробки с масками. Спустя несколько часов, когда стало очевидно, что товара не будет, китаец побежал писать заявление в полицию.

И вот еще один свежий случай. Жертва - еще один выходец из КНР.

- Один знакомый предложил мне купить партию медицинских масок, сказал, что нашел в интернете продавцов с ценами ниже рыночных, - рассказывает «Комсомольской Правде» китаец по имени Ву. - Я созвонился с этими людьми. Они сказали, что могут поставить любое количество масок, но нужна предоплата. Я опасался, что если приеду с деньгами, меня тупо ограбят, поэтому предложил другой вариант: мы едем на склад, я должен удостовериться, что у них реально есть в наличии маски и только потом предоплата и бумаги. Мне назвали адрес, это промзона в окрестностях Одинцово. Показали несколько коробок. В одной из них действительно были маски, остальные - плотно перетянуты пленкой. Мне объяснили, что это для сохранности груза.

Ву перезвонил своим друзьям из Китая, обговорили, что попробуют заказать партию из 1 миллиона масок. Уж больно цена показалась привлекательной: 12 рублей за маску - при том, что сейчас многие дистрибьюторы и по 20 рублей за штуку просят.

Китайский товарищ уехал за деньгами для предоплаты. Позже ему перезвонили и назвали место для передачи денег: Красногорское шоссе, рядом с кладбищем.

- Я приехал по адресу, продавцов было двое. Один написал мне расписку, что берет предоплату - 1 миллион рублей, я сфотографировал его паспорт. Потом он пересел в свою машину и уехал. Второй остался со мной. Он должен был показывать дорогу к складу. Мы договорились, что на складе проверяем все коробки, я оставляю своего человека их охранять, а дальше мы едем в банк, оформляем договр, мне предоставляют документы на товар. В общем, приехали к воротам. Мой пассажир мне говорит: скажи номер машины, надо в администрации пропуск заказать...

В общем, мужчина зашел на территорию промзоны и исчез. Минут через пять Ву позвонил продавцу - телефон был выключен. Тут китаец все понял и кинулся к охранникам складов. Те ни сном, ни духом. Ну, зашел на территорию какой-то мужик, мало ли. Посмотрели по камерам - едва зайдя за ворота, мужчина припустил бегом и в итоге покинул территорию через другой выход. Ву помчался писать заявление в полицию. Там пробили паспорт продавца - судя по всему, аферист вклеил в украденный у какого-то алкаша документ свою фотографию.

- Зацепок у полиции пока немного, - говорит гражданин КНР. - Зная, о камерах, мошенники ходили в кепках, надвигая их на лицо. Свою машину тоже нигде не засветили.

Теперь полиция пытается найти мошенников, а Ву размышляет, как будет возвращать 1 миллион рублей своим бизнес-партнерам.