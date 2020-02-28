Билеты остались только на ночь: в "Зарядье" пройдет 24-часовая инаугурация органа

В "Зарядье" готовятся к уникальному событию - 29 февраля в концертном зале пройдет инаугурация Большого концертного органа, созданного компанией Muhleisen во Франции. В полночь с 28 на 29 февраля начнется "посвящение" музыкального инструмента - 24 часа без перерыва лучшие органисты мира будут играть, демонстрируя публике звучание тысяч голосов органа. Накануне концертный зал посетил мэр города Сергей Собянин.

- Завтра в Москве два грандиозных мероприятия - открытие парка "Остров Мечты" и в "Зарядье" открывается музыкальная мечта. Создание уникального органа - это событие не только для Москвы, но и для мировой музыкальной общественности. Я в свое время ставил задачу перед строителями, как можно быстрее запустить орган, но в процессе подготовки, мы поняли, что быстро такие проекты сделать невозможно и нельзя. Поэтому мы дали столько времени, сколько необходимо. Завтра концертный зал "Зарядье" становится полноценным залом мирового уровня, - сказал Сергей Собянин.

Концертный зал "Зарядье" был открыт в сентябре 2018 года. За первые полтора года работы концерты и другие культурные мероприятия в "Зарядье" посетили уже 200 тысяч зрителей. Теперь здесь есть клавишно-духовой орган, который является самым большим музыкальным инструментом Москвы (85 регистров) и одним из самых больших в Европе. Его создавали специально для концертного зала "Зарядье", учитывая архитектурные особенности и акустику. В органе установлено 5872 трубы.

- В зале уникальные аккустические возможности, а теперь еще и установили орган - жемчужину. Это уникальный инструмент для Москвы, России и всего мира, - сказала Лада Лабзина, главный органист и хранитель органа "Зарядья", заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат международных конкурсов, педагог, ответственный секретарь Международного конкурса органистов им. М.Л. Таривердиева.

Играть будут титулованные органисты из России и представители из Франции, Швеции, Германии, Кореи, Великобритании и США.

Для того, что организовать беспрерывную игру на органе, была приглашена швейцарская команда постановщиков Compagnia Finzi Pasca.

В зале создали магическое световое пространство, главной частью которого стала сцена, органист и сам инструмент. Зрители будут проходить по световому лабиринту с нотами и лампочками, приближаясь к центру лабиринта, где можно будет увидеть органиста буквально на расстоянии вытянутой руки (управлять нужно 40-тонным инструментом).

По предположениям организаторов, за сутки инаугурацию смогут посетить порядка 20 тысяч человек. К тому же на мероприятие позвали представителей Книги рекордов Гиннеса - если все получится, то событие претендует на рекорд, как самое долгое беспрерывное звучание концертного органа.

Как попасть и послушать орган?

Купить билеты на 20-минутный сеанс (от 300 до 500 рублей в зависимости от времени). При этом нахождение в зале - 10 минут.

- Билеты остались только на ночные сеансы, - сказали в "Зарядье". - Зрителей проведут по маршруту, который начнется в фойе концертного зала. Сопровождать будут студенты театральных и музыкальных ВУЗов столицы.

Кстати

Ночные сеансы на "Полет над Россией"

Медиацентр "Зарядье" будет открыт в течение всей ночи с 28 на 29 февраля. Гости смогут посетить аттракцион "Полет над Россией и Медиахолл 360, где на панорамном экране пройдет показ фильма Русского географического общества "Россия. Виртуальное путешествие". Работать будет и верхний этаж Гастрономического центра.