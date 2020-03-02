"Возвращались одни со свадьбы": старший брат забыл младшего в такси, а водитель вернул его

Страшные новости о якобы оставленном в такси спящем младенце утром в понедельник, 2 марта, взорвали новостные ленты. "Водитель такси высадил родителей и похитил младенца ": писали СМИ. Но на деле никакого похищения и даже младенца в этой истории не было.

Она куда банальнее: старший брат забыл в такси младшего. Поздно вечером в воскресенье, 1 марта, мальчишки возвращались из Москвы в Мытищи. Родители вызвали ребятам такси на улицу Ильинка. Мальчиков посадили в машину, а сами остались в ресторане, где праздновали свадьбу родственников. Старшему, 16-летнему сыну велели смотреть за младшим 9-летним братом. Подросток обещал доехать домой без приключений. Но не вышло.

Младший мальчик уснул на заднем пассажирском сиденье. Старший брат о нем забыл и вышел у дома, оставив ребенка в такси.

Водитель тоже сначала не замечал спящего ребёнка в машине, а потом спохватился и привёз потеряшку в полицию.

- С ребёнком все в порядке. Он дома с родителями, - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. - По данному факту проводится доследственная проверка.

Скорее всего, возбуждать уголовное дело не будут. Старшему мальчику крепко досталось от родителей. А еще ему придётся прийти на беседу к следователям. Те обещают не наказывать его строго.

Тем временем, агрегатор такси проводит проверку в отношении не внимательного водителя.