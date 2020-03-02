МТС и Сколтех объявили об открытии лаборатории искусственного интеллекта

2 марта крупнейший российский телекоммуникационный оператор МТС и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) объявили об открытии высокотехнологичной лаборатории искусственного интеллекта. Эксперты планируют масштабный проект в области обработки естественного языка.

В лаборатории будут проводится работы по созданию новых алгоритмов распознавания и понимания текстов. Предполагается, что это позволит повысить качество услуг и сервисов, которые строятся на базе искусственного интеллекта. К примеру, результаты работы отразятся на уровне работы виртуальных ассистентов.

«Мировая практика работы над искусственным интеллектом показывает, что быстрое и эффективное развитие технологий невозможно без всестороннего сотрудничества представителей образования, науки и бизнеса. МТС уже работает с рядом вузов и научных центров страны, в нескольких городах России действуют наши инновационные лаборатории, где ведутся разработки в области искусственного интеллекта, Big Data, 5G и других технологий», – рассказал президент МТС Алексей Корня.

Он добавил, что сотрудничество МТС и Сколтех будут вести сотрудничество в рамках принятой в России стратегии по развитию искусственного интеллекта и национальному проекту «Наука». Вся работа будет организована в интересах научного сообщества.

В рамках исследовательской программы сотрудники МТС и Сколтеха сосредоточатся на разработке моделей для улучшения работы диалоговых систем, качества распознавания и понимания смысла текстов. Эти технологии используются для построения более успешного диалога компаний с клиентами.

На первом этапе проекта сотрудниками лаборатории станут работники, магистры и аспиранты Сколтеха, которые будут сотрудничать с экспертами МТС. Позже МТС планирует привлечь к работе сторонних экспертов.

«С этого момента наше сотрудничество со структурами ПАО «МТС» не ограничивается телекоммуникационными технологиями и расширяется в область технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерной лингвистики, что ставит компанию МТС в ранг стратегического индустриального партнера Сколтеха», – отметил ректор Сколтеха Александр Кулешов.

ЦЕНТР ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА МТС

Центр искусственного интеллекта – это подразделение, которое работает над внедрением новых продуктов на базе искусственного интеллекта. Центр существует с 2017 года под руководством Аркадия Сандлера. Он дополняет существующие сервисы МТС, а также создает продукты в области клиентского сервиса, медицины, юриспруденции и других направлениях.

Основные продукты МТС, созданные на базе искусственного интеллекта — это роботы-специалисты клиентского сервиса (автоматизированные диалоговые системы, которые позволяют взаимодействовать с клиентом без привлечения людей) и виртуальный юрист (система автоматической работы с документами и управления жизненным циклом договоров Norma).

Однако уже в 2020 году МТС планирует запуск умной колонки с виртуальным ассистентом и системой умного дома.

МТС – участник альянса по искусственному интеллекту, который занимается развитием ИИ-технологий в России.