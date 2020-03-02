Счастливые жители: два года исполняется проекту «Московское долголетие»

Улучшилось здоровье, реже сталкиваются с депрессиями и в целом более самостоятельны – это еще не полный список результатов проекта «Московское долголетие». За два года он объединил более 205 тысяч москвичей и изменил жизнь многих участников.

Выбирают фитнес

Старшему поколению нужна дополнительная забота и внимание. У собственных детей и внуков порой нет на это время. Как поддержать бабушек и дедушек придумали столичные власти и создали в 2018 году проект «Московское долголетие». Для взрослых москвичей придумали десятки программ: по спорту, образованию, кулинарии, художественному творчеству, психологии, изучению иностранных языков и другие. Для этого привлекли более 7500 преподавателей.

Занятия посещают в основном женщины – 85%, но и постепенно участниками проекта становятся мужчины – 15%. Почти половина из них - москвичи в возрасте от 60 до 70 лет, но есть и участники, которые перешагнули отметку 80 лет.

- Около 44%участников проекта «Московское долголетие» выбирают занятия по физической активности, такие как гимнастика, ОФП, фитнес, тренажеры, зумба. Примерно 28% участников посещают образовательные программы, самые популярные из которых информационные технологии, английский язык и лекции о здоровом образе жизни «Здорово жить», - рассказали в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Садоводство и велоспорт

«Московское долголетие» начиналось, как досуговый проект. Но сейчас он стал не просто развлечением, а необходимой мерой заботы о здоровье для москвичей старшего возраста. А научное исследование Минздрава «Оценка эффективности проекта «Московское долголетие» говорит о том, что участники проекта отличаются более высокими показателями здоровья, физического и когнитивного функционирования, меньшим уровнем депрессии по сравнению сосверстниками, не принимающими участие в проекте.

Москвичам так нравится проект, что они высказывают пожелание, что добавить в список активностей. Уже добавлены танцы, театральные кружки, а еще хотели бы курсы по садоводству, пешеходные экскурсии по Москве и занятия велоспортом.

Как попасть на занятия?

Записаться:

- в Центрах социального обслуживания,

- в офисах госуслуг «Мои документы»,

- поликлиниках,

- во всех государственных учреждениях, где проходят занятия.

Концерты к Дню рождения «Московского долголетия»:

Отмечать будут по всему городу с 1 по 8 марта. Во всех Центрах социального обслуживания населения города Москвы пройдут Дни открытых дверей, а на окружных площадках - концерты, выставки достижений участников, чествования активистов, интерактивные викторины о «Московском долголетии». А еще всех желающих ждут концерты с участием творческих коллективов проекта и розыгрыши призов.

Что еще

«КП» зовет на бесплатные лекции в Медиашколу

Сотрудники редакции «Комсомольская правда» научат как пользоваться смартфоном (Android) и расскажут секреты поиска информации в Интернете. Занятия бесплатны и проводятся в стенах редакции. Участниками Медиашколы КП могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет и москвичи, досрочно вышедшие на пенсию по выслуге лет, постоянно зарегистрированные в Москве.

Заявку можно подать в центрах социального обслуживания, офисах госуслуг «Мои документы». Еще один вариант: прямо в «Доме кино» перед лекцией или творческой встречей. Нужно предъявить паспорт, СНИЛС и социальную карту москвича. Все подробности проекта и отчеты по прошедшим встречам можно посмотреть на сайте.