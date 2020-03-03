Учителя московской школы уволили из-за ожогов глаз у 25 первоклассников

После уроков в понедельник, 2 марта, на недомогание родителям пожаловались ученики первого класса московской школы №1415, в районе Останкино. Ребята рассказывали про боль в глазах и поначалу было не понятно, что же случилось. Родители 25 первоклассников отвезли детей в больницу. Диагноз один на всех: ожог роговицы. Стали разбираться и оказалось, что виной всему кварцевая лампа, которая весь день была включена. По правилам прибор можно использовать только в помещении, где нет людей.

Учитель начальных классов уверяет, что случайно не отключила прибор, мол заработалась. Но оказалось, что такая кварцевая лампа вообще не должна была использоваться в школе.

- Для обеззараживания воздуха на перемене использовала облучатель открытого типа, что является нарушением приказа департамента от 27 февраля 2020 года №65, в котором указано, что использоваться могут только устройства закрытого типа. После окончания перемены и возвращения детей в класс учитель не выключила кварцевую лампу вопреки правилам безопасности и инструкции по использованию этого устройства, - сообщили "Комсомольской правде" в департаменте образования Москвы.

После случившегося учителя уволили. Директор школы ситуацию не комментирует. Скорее всего , кварцевые лампы нового типа после приказа департамента образования просто не успели закупить. Приборы открытого типа есть и в других школах столицы, но в случае их правильного использования опасности они не представляют.

Родители первоклассников обращаться в прокуратуру не стали. Никому из 25 ребят госпитализация не потребовалась. Правда, ближайшую неделю им придётся провести дома.

- Дочке прописали капли и мазь. По мнению врачей, на зрении это не отразится, - рассказала "КП" мама одной из школьниц.

По данным столичного департамента образования, для всех педагогов в ближайшие дни будет проведен дополнительный инструктаж по безопасности. Также в школе будут использоваться исключительно бактерицидные лампы закрытого типа.

Тем временем Следственный комитет начал проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.