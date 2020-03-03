2020-03-03T15:15:26+03:00
Общество

В общественном транспорте Москвы и Подмосковья все женщины прокатятся бесплатно 8 марта

Такой подарок придумали мэр Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев
Светлана ВОЛКОВА
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В общественном транспорте Москвы и Подмосковья все женщины прокатятся бесплатно 8 мартаВ общественном транспорте Москвы и Подмосковья все женщины прокатятся бесплатно 8 мартаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Все еще ломаете голову, чем порадовать любимых женщин 8 марта? Один подарок каждая жительница Москвы и Подмосковья уже точно получит и сразу от двух мужчин. Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в честь Международного женского дня сделали бесплатным проезд в общественном транспорте для всех прекрасных дам.

- Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной», - написал Сергей Собянин сегодня, 3 марта, на своей страничке в Твиттере. Такой же пост опубликовал в своем Instagram Андрей Воробьев.

«Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным», - предложил подмосковный губернатор.

Кроме того, в день 8 марта без билета смогут кататься и все пассажирки автобусов «Автолайн» в Московской области. К примеру, на них можно добраться с помощью новых маршрутов от Нахабино, Дедовска, Одинцово, Красногорска к станциям МЦД и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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