В Москве мужчина умер через несколько минут после того, как вышел из поликлиники

36-летний Владимир* записался на прием в одну из поликлиник на северо-западе Москвы. Последнее время мужчина чувствовал себя не очень хорошо, поэтому решил провериться у врача для профилактики. На прием Владимир поехал вместе с женой. После того как врач осмотрел москвича и назначил курс лечения, Владимир вышел из поликлиники и сел в свой автомобиль, где его ждала супруга.

- Мужчине 1983 удалось проехать несколько километров до того, как ему стало очень плохо. Семейная пара приняла решение вернуться в больницу для повторного осмотра, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Подъехав к дверям поликлиники, Владимиру стало еще хуже, идти он уже не мог. Мужчина просто держался за сердце и просил помочь ему. Супруга Владимира побежала в поликлинику, чтобы позвать врача. Когда медики вышли из медучреждения и подошли к авто, сердце Владимира уже остановилось. Врачи констатировали смерть пациента.

На данный момент местная полиция проводит проверку по факту смерти 36-летнего жителя Москвы. Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер мужчина и есть ли в данном происшествии вина медиков.

*имена изменены