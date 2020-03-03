2020-03-03T15:11:38+03:00
Происшествия

В Москве мужчина умер через несколько минут после того, как вышел из поликлиники

Пациент успел сесть со своей женой в машину и проехать несколько километров перед тем, как у него остановилось сердце
Иван РУНЕВ
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Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер мужчина и есть ли в данном происшествии вина медиков.Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер мужчина и есть ли в данном происшествии вина медиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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36-летний Владимир* записался на прием в одну из поликлиник на северо-западе Москвы. Последнее время мужчина чувствовал себя не очень хорошо, поэтому решил провериться у врача для профилактики. На прием Владимир поехал вместе с женой. После того как врач осмотрел москвича и назначил курс лечения, Владимир вышел из поликлиники и сел в свой автомобиль, где его ждала супруга.

- Мужчине 1983 удалось проехать несколько километров до того, как ему стало очень плохо. Семейная пара приняла решение вернуться в больницу для повторного осмотра, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах.

Подъехав к дверям поликлиники, Владимиру стало еще хуже, идти он уже не мог. Мужчина просто держался за сердце и просил помочь ему. Супруга Владимира побежала в поликлинику, чтобы позвать врача. Когда медики вышли из медучреждения и подошли к авто, сердце Владимира уже остановилось. Врачи констатировали смерть пациента.

На данный момент местная полиция проводит проверку по факту смерти 36-летнего жителя Москвы. Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах умер мужчина и есть ли в данном происшествии вина медиков.

*имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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