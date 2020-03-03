2020-03-03T18:02:11+03:00
Происшествия

Полицейский выстрелил в мужчину в одном из торгово-деловых комплексов Москвы

Все случилось во время задержания подозреваемого, которого давно "вели" оперативники
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Когда подозреваемого стали задерживать, возникла угроза жизни полицейскогоКогда подозреваемого стали задерживать, возникла угроза жизни полицейскогоФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В торговом комплексе вблизи станции метро Тульская днем 3 марта раздались звуки выстрелов. Огонь открыл сотрудник полиции, сообщил kp.ru источник.

Комплекс занимают множество офисов. И при них есть небольшой фудкорт с парой кафе и ресторанов. В одном из них и случилось ЧП.

— Все случилось в итальянском заведении. Там решил отобедать человек, за которым вели слежку сотрудники полиции. Должно было происходить задержание. Работали сотрудники уголовного розыска, — сообщил kp.ru источник в силовых структурах.

Когда подозреваемого стали задерживать, возникла угроза жизни полицейского. В чем именно она выражалась, собеседник пояснить не мог. Возможно, человек был вооружен.

В итоге сотрудник выстрелил сначала в воздух, а затем по злоумышленнику. Сейчас раненый в больнице. Известно, что пострадавшему 32 года. ОФИЦИАЛЬНО

— Полиция вместе с Росгвардией задерживали мужчину, который подозревается в тяжком преступлении. Он оказал сопротивление — достал нож и напал на сотрудника. Полицейский применил табельное оружие — мужчина ранен, но травма не опасна для жизни и здоровья. Сейчас он в больнице, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Мемориальную доску Юрию Лужкову установят в Москве
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ направят в больницу в Коммунарке
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
Серийного вора задержали в Домодедово
На mos.ru открылся раздел о профилактике коронавируса
Пассажиры московского метро воспользовались БКЛ почти 60 млн размещали
Погода в Москве на 3 марта 2020 года: небольшой дождь и +6 днем
Собянин объявил о профилактических мерах в столице из-за коронавируса
Эксперты расследуют вброс фейковых новостей о коронавирусе в столице
Полиция задержала в Москве банду мошенников
В выходные «Остров мечты» посетили более 150 тысяч человек
Наталья Сергунина рассказала о городской программе «Сделано в России»
Пассажир упал на рельсы на зеленой линии метро Москвы
В Подмосковье зарезали водителя такси
Погода в Москве на 2 марта 2020 года: в город пришла дождливая весна
Валерий Гергиев: Орган в «Зарядье» уникален по своему звучанию
Пианист Борис Березовский назвал шедевром новый орган в МКЗ «Зарядье»
Денис Мацуев отметил важность открытия Большого органа в «Зарядье»