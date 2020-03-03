Полицейский выстрелил в мужчину в одном из торгово-деловых комплексов Москвы

В торговом комплексе вблизи станции метро Тульская днем 3 марта раздались звуки выстрелов. Огонь открыл сотрудник полиции, сообщил kp.ru источник.

Комплекс занимают множество офисов. И при них есть небольшой фудкорт с парой кафе и ресторанов. В одном из них и случилось ЧП.

— Все случилось в итальянском заведении. Там решил отобедать человек, за которым вели слежку сотрудники полиции. Должно было происходить задержание. Работали сотрудники уголовного розыска, — сообщил kp.ru источник в силовых структурах.

Когда подозреваемого стали задерживать, возникла угроза жизни полицейского. В чем именно она выражалась, собеседник пояснить не мог. Возможно, человек был вооружен.

В итоге сотрудник выстрелил сначала в воздух, а затем по злоумышленнику. Сейчас раненый в больнице. Известно, что пострадавшему 32 года. ОФИЦИАЛЬНО

— Полиция вместе с Росгвардией задерживали мужчину, который подозревается в тяжком преступлении. Он оказал сопротивление — достал нож и напал на сотрудника. Полицейский применил табельное оружие — мужчина ранен, но травма не опасна для жизни и здоровья. Сейчас он в больнице, — сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.