Профилактика без осложнений

С коронавирусом, захватившим уже многие страны, продолжают биться всем миром. Московские власти принимают все меры для профилактики опасной инфекции. Это еще раз доказал случай оперативно выявленного коронавируса у москвича, вернувшегося в конце февраля из Италии. Молодой человек сейчас лечится в городской инфекционной больнице под постоянным наблюдением врачей.

Всего с 24 января по 27 февраля было госпитализировано 204 человека с признаками ОРВИ и находящихся в инкубационном периоде по коронавирусу. Лабораторно подтвержденных случаев этой болезни больше ни у кого нет.

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин еще раз напомнил, что делает город для профилактики любой сезонной напасти и особенно коронавируса.

АНАЛИЗ, ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ И КАРАНТИН

За столицей круглосуточно следит городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Слежка за невидимым врагом начинается в самых оживленных местах - аэропортах.

В троллейбусном парке № 6 в Москве все машины проходят дезинфекцию перед выездом в город. Автор фото: Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС

«Во всех аэропортах Московского авиационного узла продолжают работу медицинские посты, - сообщил Сергей Собянин. - Всем гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография, берется анализ на коронавирусную инфекцию.

Гражданам, прибывающим из Италии и других стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусной инфекции, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются».

Осмотр проводится также в поездах «Сапсан» и «Невский экспресс».

Дальше - проверка температуры тела у всех пассажиров международных рейсов во всех аэропортах. Тех, у кого градусы повышены, ведут на медосмотр и берут анализы. Затем госпитализируют или оставляют под медицинским наблюдением на дому. При этом выясняют, с кем уже успел пообщаться подозрительный человек.

Даже если все в норме, пассажиру из опасных стран придется сидеть не меньше 14 дней на карантине. За соблюдение карантина отвечают полицейские. Им в помощь - городская система видеонаблюдения.

Иностранцам, отказавшимся от карантина, светит принудительная депортация. Во время рейдов уже попались 88 таких прогульщиков.

В БОЛЬНИЦЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Инфекционные палаты, конечно, не самое приятное место. Но пациентам здесь обеспечены и безопасность, и лечение. «Поскольку наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции является пневмония, для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса, - рассказал в своем блоге мэр. - Корпуса оснащены оборудованием для искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (искусственными легкими)».

По его словам, созданы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога. Если потребуется, в инфекционных отделениях выделят дополнительные места. Вирус за ворота больницы точно не выпустят. Бывали здесь болячки и пострашнее, например, лечили людей с лихорадкой Эбола.

Кстати, вакцина от лихорадки Эбола была разработана российским НИИ «Вектор». В этом авторитетном мировом центре по вирусологии исследуют и новый коронавирус.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что Россия в целом и Москва в частности принимают эффективные меры против распространения коронавируса. Другим инфекциям тоже дали от ворот поворот. Благодаря профилактике в столице в январе-феврале многие жители спаслись от гриппа и ОРВИ. По сравнению с прошлым годом, сезонных простуд стало меньше почти на 50 процентов.

ЧТО ЕЩЕ

Специалисты в Москве продолжают:

• ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах;

• ежедневное измерение температуры детей в детсадах и школах;

• выборочное измерение температуры дистанционным способом на входах в метро.

Работодателям рекомендуется регулярно измерять температуру у сотрудников.